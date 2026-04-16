Manifestaciones en defensa del SMN Foto: NA

El Gobierno Nacional pondrá en marcha una reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluirá el despido de 140 empleados contratados. La decisión forma parte de un plan de “modernización” que apunta a reducir costos laborales y automatizar procesos y los damnificados se movilizaron durante la jornada de este jueves 16 de abril para reclamar por sus puestos laborales.

Fue la primera vez en la historia que el Servicio Meteorológico Nacional llevó adelante un cese de actividades como forma de protesta. Durante la jornada, Silvina, una de las manifestantes y trabajadora del organismo, explicó el alcance de la medida y advirtió sobre el impacto de las decisiones oficiales: “El desguace es tan grande que nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza”, afirmó en diálogo con el móvil de C5N.

En ese sentido, la trabajadora alertó que el deterioro del organismo no es solo una cuestión laboral. Según sostuvo, la pérdida de capacidades operativas va a “afectar la seguridad del país y va a afectar la soberanía”, al poner en riesgo funciones estratégicas del servicio.

Además, en diálogo con reporteros, denunció restricciones en el plano técnico y discursivo. Aseguró que el Gobierno “prohíbe hablar del cambio climático” y que el término no puede ser mencionado en informes oficiales elaborados por el organismo.

La decisión se inscribe en un contexto político en el cual el oficialismo diagnosticó un sobredimensionamiento en áreas administrativas y operativas, junto con un atraso tecnológico significativo en la red de observación meteorológica. Uno de los recortes centrales de la reforma caerá sobre la red de observación, integrada por unas 130 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país. El esquema actual depende en gran medida de la recolección manual de datos, lo que requiere una alta dotación de personal y múltiples instancias de procesamiento, según informaron fuentes oficiales.

Manifestación contra los despidos en el SMN

Desde el Gobierno consideran que este modelo quedó desfasado frente a los sistemas que utilizan otros servicios meteorológicos del mundo, donde la automatización permite obtener información en tiempo real, con menor margen de error y mayor eficiencia operativa. El plan de reforma se originó a partir de un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y fue articulado luego con el área de Defensa, bajo cuya órbita funciona el SMN. Allí se concluyó que la estructura administrativa creció por encima de las necesidades operativas.

En esa línea, la reconfiguración prevé reducir dotaciones en estaciones manuales y reorganizar áreas de apoyo. Se busca pasar de esquemas de hasta nueve personas por estación a un promedio de cuatro o cinco. El anuncio generó un fuerte rechazo sindical. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó protestas en las sedes del organismo y advirtió sobre posibles medidas de fuerza. El gremio sostiene que la automatización no debe reemplazar completamente el trabajo humano y cuestionó los diagnósticos de “sobredimensionamiento”.

Manifestaciones en defensa del SMN Foto: NA

De hecho, el sindicato ya organizó asambleas y movilizaciones, y amenaza con llegar a un paro si el Gobierno avanza con el esquema previsto. Desde el oficialismo, rechazan los planteos y sostienen que una modernización es indispensable para garantizar un servicio acorde a los estándares internacionales. Además, también destacaron que se apunta a ensayar estas reformas en el Servicio Meteorológico para luego aplicarlas en otros sectores del Estado, a modo de caso testigo.

El contexto presupuestario detrás de la reforma del SMN

Manifestaciones en defensa del SMN Foto: NA

La reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional se da en un escenario de fuerte ajuste financiero. El presupuesto del SMN se redujo un 43% en términos reales desde el inicio del gobierno de Javier Milei, en el marco de una política general de recortes sobre los organismos del Estado, según informaron las periodistas Lucía Gardel y Delfina Corti.

El mismo relevamiento detalla que entre 2024 y 2025 el presupuesto ejecutado del organismo cayó un 12% adicional, mientras que la dotación de personal pasó de 1.053 empleados en diciembre de 2024 a 992 en diciembre de 2025, una baja del 5,7%. Esa contracción explica parte de las tensiones actuales y del replanteo de prioridades dentro del servicio.