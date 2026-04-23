Encontraron a un hombre muerto de un disparo en la cabeza tras apagar un incendio en Colegiales. Foto: NA.

Un hombre fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento en el barrio porteño de Colegiales luego de que los Bomberos de la Ciudad apaguen un incendio que se desató en el inmueble, por lo que se dio aviso a la fiscalía de turno para que disponga las actuaciones correspondientes.

El descubrimiento sucedió este jueves por la mañana cuando bomberos acudieron para mitigar las llamas que envolvían un departamento en el octavo piso de un edificio ubicado en la calle Moldes al 1100, Colegiales.

El escenario cambió cuando el personal especializado franqueó el acceso y al ingresar descubrió que había un entrepiso donde se desarrollaba un incendio sobre mobiliario y un cuerpo calcinado.

Moldes y Zabala. Foto: Google Maps.

Extinguido el fuego, intervino personal de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad, estableciendo que el hombre hallado muerto, de 77 años, era el residente.

A su vez, de las primeras pericias visuales, se determinó que el sujeto presentaba un orificio de bala en la sien, hallándose también el arma.

Se dispuso la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40 para tratar de constatar si se trató de un homicidio o suicidio.