TelePASE: advierten por una nueva estafa que vulnera datos personales y bancarios. Foto: Generada con Gemini IA

Las estafas virtuales a través del sistema de cobro de peajes TelePASE son cada vez más frecuentes y eso encendió las alarmas entre los usuarios. En este sentido, muchas personas sufrieron el robo de datos personales e información bancaria, por lo que advirtieron sobre consumos en peajes que nunca cruzaron (con cargos que van desde montos mínimos hasta cifras elevadas).

Roberta Ramos Oromí, gerenta comercial de la empresa concesionaria Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), explicó que los delincuentes utilizaron correos electrónicos y páginas falsas que simulan ser oficiales de TelePASE para engañar a usuarios y obtener sus datos personales y bancarios.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

Recomiendan evitar la difusión de información confidencial, ya que ninguna de las empresas oficiales pedirán datos personales ni bancarios por mensajes, redes sociales, llamadas o sitios web no oficiales. Además, aconsejan chequear detalladamente la página oficial para evitar ingresar en una URL que no corresponda.

¿Qué dijo la gerenta de AUSA sobre el robo de información en TelePASE?

“Nos han llegado algunas denuncias o consultas. Esto es lo que hoy se llama un fraude digital, donde terceros maliciosos que buscan otro objetivo se hacen pasar por algunas empresas. En el caso nuestro, en TelePASE”, afirmó Ramos Oromí.

“Utilizan la marca TelePASE. Hacen páginas falsas porque si uno se da cuenta no es el sitio oficial, siempre tienen como una letrita cambiada o en vez de ser .ar son .uk. O sea, ahora tenemos unos que vienen de Inglaterra. Realmente son delincuentes que tratan de favorecerse con los datos de la gente”, explicó la gerenta comercial de AUSA.

Además, enfatizó en la importancia de verificar toda la información en páginas oficiales o llamar a los canales de atención al cliente oficiales en caso de dudas.

Autopista Illia. Foto: AUSA.

“Lo que les decimos nosotros, tanto desde AUSA como del resto de las autopistas, es que por favor no den datos personales, no metan información confidencial, no usen datos bancarios en sitios que realmente no los tengan registrados. Si tienen alguna consulta, por supuesto, lo primero que tienen que hacer es meterse a la página oficial de Telepase, que es www.telepase.com.ar. Si quieren ver alguna deuda ahí, va a salir y van a poder verificarlo. O nos pueden llamar a nosotros, a nuestro centro de atención a clientes”, agregó.

“La verdad que apenas tenemos algún reclamo así, lo primero que hacemos es hacer la denuncia correspondiente desde el punto de vista con la gente nuestra de Seguridad de la Información. Después con la Policía de Ciberseguridad para que esto no se siga expandiendo”, remarcó.

“Primero, lo que nosotros tratamos de hacer es verificar lo que nos informa el cliente, que no sea real. Posiblemente, puede ser que alguna vez en una autopista, por algún error, se duplique un paso o se cobre algo que no corresponde y se devuelve. Cuando es algo que es masivo, como ha ocurrido, hicimos las denuncias pertinentes”, finalizó Ramos Oromí.