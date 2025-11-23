La Fragata Libertad llegó al puerto de Buenos Aires y completó su 53° viaje tras seis meses de navegación

La histórica travesía del emblemático buque escuela de la Armada Argentina cubrió una circunnavegación de 39.700 kilómetros, incluyendo la visita a 10 puertos internacionales.

Fragata Libertad. Foto: NA/redes

La Fragata ARA Libertad, el emblemático buque escuela de la Armada Argentina, amarró este domingo en el Puerto de Buenos Aires, poniendo punto final a su 53° viaje de instrucción. La histórica travesía se extendió por 169 días de navegación y cubrió una circunnavegación de 39.700 kilómetros, incluyendo la visita a 10 puertos internacionales.

La llegada del navío a la dársena norte pasadas las 10 marcó el cierre oficial de su misión. Allí, familiares, ex marinos, autoridades militares y civiles se congregaron para recibir a la embarcación.

Fragata Libertad. Foto: NA/redes

El histórico viaje de la Fragata Libertad

La Fragata zarpó el 7 de junio con 270 tripulantes a bordo, incluyendo 51 guardiamarinas en comisión, quienes durante los casi seis meses de navegación pusieron en práctica conocimientos clave de su formación, como la navegación astronómica y el liderazgo.

El itinerario incluyó recaladas en puertos de Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

Fragata Libertad. Foto: NA

El reencuentro de la tripulación con sus seres queridos estuvo cargado de una profunda emoción, traducida en abrazos, lágrimas y banderas. Las familias aguardaron en el muelle con carteles mientras la banda de música de la Armada acompañó la ceremonia.

Una de las marineras, aún con la adrenalina del desembarco, apenas pudo expresar su alegría: “Muy contenta de reencontrarme con la familia, fueron seis meses muy largos”. A su lado, otro tripulante completó la vivencia: “De aprendizaje, de experiencia”.

La Fragata ARA Libertad, reconocida mundialmente por su elegancia y embajadora itinerante de la Argentina, concluyó así un nuevo viaje de instrucción. La nave, que permanecerá en el puerto para actividades y mantenimiento, ya tiene previsto su próximo viaje para 2026.