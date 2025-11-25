Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

martes, 25 de noviembre de 2025, 12:02

Este martes 25 de noviembre de 2025, el clima en Río Negro estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. La velocidad promedio del viento podría alcanzar los 22 km/h, ofreciendo una brisa constante que mantiene la atmósfera fresca. La humedad esperada es del 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, se anticipa que la temperatura suba, llegando hasta los 17.1°C. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, ofreciendo una visibilidad óptima para observar las estrellas. El viento disminuirá ligeramente en su intensidad, reduciendo su velocidad máxima a unos 13 km/h. Sin previsiones de lluvia, la noche promete ser tranquila para los residentes de Río Negro.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 25 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 8:33 y se internará bajo el horizonte a las 17:51. Aprovechando esta data astronómica, se pueden planificar actividades exteriores al aire libre, como caminatas matutinas o una cena temprana al aire libre.