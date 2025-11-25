Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima diario

Este martes 25 de noviembre de 2025, el clima en Río Negro estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. La velocidad promedio del viento podría alcanzar los 22 km/h, ofreciendo una brisa constante que mantiene la atmósfera fresca. La humedad esperada es del 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, se anticipa que la temperatura suba, llegando hasta los 17.1°C. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, ofreciendo una visibilidad óptima para observar las estrellas. El viento disminuirá ligeramente en su intensidad, reduciendo su velocidad máxima a unos 13 km/h. Sin previsiones de lluvia, la noche promete ser tranquila para los residentes de Río Negro.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 25 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 8:33 y se internará bajo el horizonte a las 17:51. Aprovechando esta data astronómica, se pueden planificar actividades exteriores al aire libre, como caminatas matutinas o una cena temprana al aire libre.