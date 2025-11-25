Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima Salteño

Canal 26
Por Canal 26
martes, 25 de noviembre de 2025, 12:02

Hoy en Salta, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso desde la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3.4°C. Durante las primeras horas del día, el viento soplará moderadamente desde el norte, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el cielo seguirá con intervalos nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, acompañadas de vientos que podrían llegar a los 9 km/h desde el este. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es recomendable llevar un abrigo ligero o una chaqueta al salir.