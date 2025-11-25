Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima Salteño

Hoy en Salta, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso desde la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3.4°C. Durante las primeras horas del día, el viento soplará moderadamente desde el norte, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el cielo seguirá con intervalos nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, acompañadas de vientos que podrían llegar a los 9 km/h desde el este. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es recomendable llevar un abrigo ligero o una chaqueta al salir.