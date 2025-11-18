Mucho cuidado: ANMAT prohibió el uso de una importante marca de productos de limpieza

El organismo emitió una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, que advierte acerca de una empresa que no contaba con los permisos para vender sus productos.

Productos de limpieza, higiene. Foto: Pexels.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución que impacta sobre productos de limpieza. Se trata de una medida que prohíbe el uso, la venta y la publicidad de una reconocida marca que puede producir riesgos en la salud de sus usuarios.

El organismo lo informó a través de la Disposición 8518/2025, que se publicó en el Boletín Oficial. Los productos afectados fueron apartados del mercado por no contar con registro ni establecimiento responsable.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

ANMAT prohibió una importante marca de productos de limpieza

Los elementos prohibidos por la ANMAT son aquellos limpiadores, desengrasantes y productos de acabado de superficies que elabora la empresa Seco Cleaner, que eran promocionados y también vendidos por canales digitales, como las redes sociales.

Ante una consulta realizada al Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), se avanzó con una investigación que dio un resultado preocupante.

Productos de la marca Seco Cleaner. Foto: Facebook

Los artículos que se comercializaban no tenían ningún tipo de inscripción en la ANMAT, además de que no poseían datos de un establecimiento habilitado. Las autoridades consideraron que eran dos faltas graves a la ley, por lo que avanzaron con su prohibición.

En este marco, se desconocen las condiciones de manufactura, así como tampoco la procedencia de los productos elaborados por Seco Cleaner. El objetivo de la prohibición es resguardar a sus usuarios para evitar eventuales problemas en su salud.

Prohibición sobre los productos de Seco Cleaner

De esta manera, la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial indica que se prohíben todos los lotes y presentaciones de la marca Seco Cleaner, al menos hasta que se pueda regularizar su situación.

Cómo eliminar los ácaros del hogar Foto: Freepik

Esta medida fue trasladada también a las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, así como de la Provincia, para que realicen el monitorio y los sumarios alrededor de esta empresa.

La ANMAT advirtió sobre una serie de productos que pueden causar daños en la salud, como advierte siempre que se topa con artículos que no poseen las habilitaciones y registros correspondientes.