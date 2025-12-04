Llega la San Silvestre Buenos Aires 2025, la carrera icónica para despedir el año: así será la remera oficial y el recorrido por la ciudad

Un clásico para cerrar el calendario runner con toda la energía y despedir el 2025 como se lo merece. La San Silvestre propone celebrar el fin de año y brindar a los corredores experiencias especiales antes, durante y después de la carrera.

Carrera San Silvestre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El calendario runner 2025 llega a su fin y, como cada año, vuelve una de las carreras más esperadas para despedir el año con energía: la clásica San Silvestre, un verdadero infaltable para miles de corredores.

El próximo 31 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de esta tradicional carrera, que en todo el mundo marca el cierre del año. En su edición número 15 en Buenos Aires, la temática será paranoica y contará con Juanse, de Ratones Paranoicos, como artista invitado y figura estelar.

Carrera San Silvestre, el evento runner imperdible para cerrar el año. Foto: Prensa.

Organizada por Sportsfacilities, la prueba mantendrá su formato habitual: 8 kilómetros de recorrido con largada a metros del Obelisco. Pero la San Silvestre en Argentina ya no es solo una competencia de running: se convirtió en un evento que combina deporte y cultura.

Para esta edición, el organizador Rody Giordano convocó a Juanse, creador de algunos de los temas más icónicos del rock argentino y símbolo de los Ratones Paranoicos, generando un encuentro único de arte y deporte.

La propuesta busca celebrar el fin de año y ofrecer a los corredores experiencias especiales antes, durante y después de la carrera, donde música y running se fusionan en un evento inolvidable.

Remera oficial de San Silvestre Buenos Aires 2025

Remera San Silvestre 2025. Foto: Sportfacilities.

Recorrido de San Silvestre Buenos Aires 2025

Con el tradicional circuito que recorre el Casco Histórico de la Ciudad, la prueba pasa por la Casa Rosada, el Cabildo y el Café Tortoni, entre otros sitios icónicos.

Recorrido San Silvestre 2025. Foto: Sportfacilites.

Además, en el recorrido habrá bandas musicales interpretando diferentes temas, malabaristas, y la tradicional presencia de los Bomberos Voluntarios, que con su camión refrescan a los runners.

Web oficial para anotarse a San Silvestre Buenos Aires 2025

Qué es el “tapering” y por qué es clave antes de una carrera

El tapering es la disminución progresiva del volumen de entrenamiento durante las últimas 2 o 3 semanas previas a una maratón. Después de varias semanas de entrenamientos intensos, el cuerpo acumula fatiga física y mental. Reducir los volúmenes permite recuperar energía, reparar microagresiones y llegar en óptimas condiciones al día de la carrera, tal como explica Flori Ramallo, coach deportiva (@biofullfit).

Maratón de Buenos Aires. Foto: Graciela Zanitti | iloverunn.com.ar

No significa dejar de correr por completo: se mantienen entrenamientos cortos con algo de ritmo de carrera, pero reduciendo entre un 40 y un 60% el volumen respecto al pico de entrenamiento.

Un error frecuente es pensar que, después de tantos kilómetros de entrenamiento, reducir las distancias puede afectar el rendimiento. La realidad es todo lo contrario: disminuir las cargas en el momento adecuado permite optimizar el desempeño.

Beneficios del tapering

Durante esta etapa, el cuerpo aprovecha para:

Recuperar los depósitos de glucógeno , esenciales para la energía durante la carrera.

Mejorar la función inmune y hormonal .

Reparar microlesiones musculares .

Reducir la inflamación .

Disminuir la fatiga acumulada, tanto física como mental.

Maratón de Buenos Aires. Foto: Graciela Zanitti | iloverunn.com.ar

Puede dar un poco de ansiedad correr menos justo antes de la maratón, pero el tapering es clave y puede marcar la diferencia en tu rendimiento el día de la carrera.

El tapering no es igual en cualquier distancia

Es importante tener en cuenta que la duración del tapering depende de la distancia de la carrera y de cada persona. Por ejemplo:

Para una 10K , esta etapa de descarga puede durar 3 a 4 días .

Para una media maratón , lo ideal suele ser 1 o 2 semanas .

Para una maratón completa, la fase de tapering suele extenderse 2 o 3 semanas.

Contar con una planificación diseñada por un profesional que conozca a los corredores asegura mejores resultados. Aunque puede resultar tedioso reducir los entrenamientos durante estas semanas, es la manera más efectiva de llegar en óptimas condiciones a los 42 kilómetros.