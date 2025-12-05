Contra el acoso escolar: una provincia colocará importantes multas a los padres de los jóvenes que hagan bullying

Mendoza busca modificar las leyes de su provincia para prevenir el bullying en las escuelas con sanciones económicas o trabajo comunitario.

Los padres de niños que hacen bullying deberán pagar una multa Foto: -

El Senado de Mendoza aprobó un Proyecto de Ley que busca sancionar económicamente a padres, madres o tutores de niños que hagan bullying en las escuelas. El Poder Ejecutivo de la provincia quiere modificar el Código de Contravenciones provincial para llevar a cabo esta medida.

El proyecto de ley presentado crearía los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater dentro del Título III del Código de Contravenciones con el objetivo de combatir el bullying escolar.

Cuánto tendrán que pagar los padres de los jóvenes que hagan bullying

Las sanciones económicas serían de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas (UF) que serán de $500 a partir de enero del 2026. Esto sería un valor de ente $750.000 hasta $1.500.000.

Cómo funcionará la medida

Para prevenir el bullying, esta medida promoverá sanciones económicas de 1.500 a 3.000 unidades fijas (UF) y trabajo comunitario o medidas educativas por hasta 30 días.

Con el objetivo de alentar una reflexión profunda en las familias respecto al tema, lo recaudado por esta medida irá directamente al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia del Acoso Escolar, gestionado por la Dirección General de Escuelas, y a las bibliotecas populares.

Acoso escolar Foto: -

Estas medidas se aplicarán de forma paulatina para romper con la violencia desde el hogar. La senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica declaró: “Es parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado”.

Los detalles de la medida

Los artículos agregados al Código de Contravenciones de la provincia de Mendoza reconocen el rol de los adultos en la vida de los menores como guías. Si el padre, madre o tutor no dialoga o intenta educar con el niño o niña para parar el bullying, se le aplicarán las sanciones previstas.

Por su parte, el rol de las instituciones educativas es el de la supervisión de las situaciones de acoso escolar y actuar ante ellas para aplicar el protocolo. En primer lugar, buscarán un diálogo y terminar con la situación complicada. Luego, si no colaboran, derivarán el caso al juzgado contravencional del domicilio correspondiente.

El rol de las instituciones educativas es el de la supervisión de las situaciones de acoso escolar y actuar ante ellas para aplicar el protocolo. Foto: Unsplash.

La excepción a la norma será que los padres que tengan restricción de contacto o separación judicial con custodia unilateral no deberán cumplir con estas sanciones.

Además, la nueva ley tiene el Principio de Protección de las Víctimas ya que al “responsabilizar a los adultos, se espera una intervención más rápida y efectiva que ponga fin a las agresiones y garantice un entorno seguro para todos los estudiantes”.

En este sentido, la responsabilidad parental se define como que “una vez notificado por las autoridades escolares o de protección de la infancia de la conducta de acoso escolar o bullying cometida por la persona menor de edad a su cargo, quien incumpliere el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o no adoptare las medidas necesarias para evitar la reiteración o reparar el daño, será sancionado".