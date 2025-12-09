Subastaron un inmenso terreno en un importante barrio de CABA: quién lo ganó y cuántos millones se pagaron

Según cálculos oficiales, en ese espacio podría desarrollarse un proyecto inmobiliario de al menos 100.000 m², un detalle que explica la fuerte atención que despertó entre desarrolladores. ¿Se viene un “nuevo” Puerto Madero?

Subastaron un inmenso terreno en un importante barrio de CABA Foto: argentina.gob

El Gobierno, mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), avanza con su plan de desprenderse de propiedades públicas y subastó este martes un terreno estratégico de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del predio donde hoy funciona un supermercado Coto, ubicado a pocos metros de la terminal de Retiro. El lote de 15.700 metros cuadrados de superficie total fue adquirido por la misma empresa, que pagó el precio base de US$ 11,9 millones y ganó la subasta por la ausencia de otros oferentes.

Si bien su potencial constructivo permite desarrollar al menos 100.000 m² y en la previa se aspiraba a transformarse en una nueva zona premium, similar al desarrollo de Puerto Madero, todo parece indicar que Coto continuará operando allí el mismo hipermercado, sin realizar grandes modificaciones.

Coto ganó la subasta del terreno ubicado entre Antártida Argentina y Gendarmería Nacional. Foto: Administración de Bienes del Estado

El lote está situado en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Gendarmería Nacional. Allí también funcionan una sucursal del Banco Santander y un local de la cadena McDonald’s.

Dicho complejo es operado bajo el ala de la firma Gepal Sociedad Anónima, que resultó formalmente adjudicataria de la subasta.

Este terreno integra el paquete de más de 300 inmuebles estatales que el Gobierno busca vender para recaudar alrededor de US$ 800 millones, según lo estipulado en el Decreto 950/24. La intención es desprenderse de propiedades que, a criterio del Ejecutivo, ya no cumplen una función indispensable.

La reacción de Coto y el detalle de la desocupación

La decisión de subastar el terreno tomó por sorpresa a la cadena Coto. Cerca de la empresa indicaron que no tenían previsto relocalizar esa sucursal, ni tampoco aparece entre las opciones participar del remate para intentar adquirir el lote.

Coto de Retiro ubicado en Antártida Argentina y Gendarmería Nacional. Foto: Instagram @barrioderetiro

El pliego oficial aclara que el predio deberá entregarse totalmente desocupado, lo que incluye al supermercado, a la sucursal del Banco Santander y al local de McDonald’s, que operan bajo la explotación comercial de Gepal S.A.

Las condiciones exactas y plazos de desalojo se comunicarán oportunamente a quienes participen del proceso.

Un área que busca reconvertirse

El terreno se encuentra en un sector históricamente relegado, pero que en los últimos años comenzó a reactivarse con nuevas obras urbanas y proyectos residenciales impulsados por la cercanía al Paseo del Bajo y la renovación de Retiro.

Entre los interesados se destaca Argencons, la desarrolladora detrás del Distrito Quartier Retiro, un complejo de más de 115.000 m² de viviendas, oficinas y área comercial que revitalizó una zona que llevaba décadas sin grandes inversiones.