Tarifas de gas y luz

Durante el mes de mayo, los usuarios de Edenor y Edesur tendrán nuevos aumentos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El mismo autorizó los valores del Costo Propio de Distribución (CPD) y los cuadros tarifarios para todas las categorías de usuarios a través de dos resoluciones publicadas en Boletín Oficial.

El CPD aumentó un 4,10% en Edenor y un 3,91% en Edesur. Así, el Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio también incrementará a $63.237 y $58.087, respectivamente.

El gas, por su parte, recibirá subsidios nuevos dependiendo la zona de residencia y el aumento reflejado en las tarifas.

Luz y gas, aumentos, economía argentina

El aumento impactará en los costos y tarifas finales, con un ajuste para hogares residenciales con y sin subsidios. Teniendo en cuenta la emergencia energética y la política de segmentación de subsidios, impactará también en clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

El aumento en las tarifas de luz para usuarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se fijó en 10,67% sobre el consumo base, lo que apunta a una transición gradual en el esquema al evitar saltos abruptos en los montos facturados y dando previsibilidad a los beneficiarios.

Servicios de luz y gas. Foto: NA

Por último se actualizó el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), el cual quedará e $2.280 por MWh.

Se aprobaron además tarifas de inyección para usuarios-generadores, así como los valores actualizados para el Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y el Costo de la Energía No Suministrada (CENS) que regirán a partir de mayo. Las indicaciones técnicas y los montos especificados se encuentran en los informes adjuntos a la normativa.

El Gobierno subsidiará un 75% de la tarifa del gas a casi 5 millones de usuarios

Por el aumento del petróleo en consecuencia directa de los movimientos registrados en los mercados globales de hidrocarburos, el Gobierno aumentará el subsidio del gas para que el impacto no sea tan grande en las tarifas: sumará una bonificación del 25% al 50% ya existente.

Los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un esquema de subsidios actualizado con una bonificación adicional del 25% sumada a lo establecido en el artículo 7 y 8 del Decreto N°943/25.

Nuevo equema tarifario Foto: Foto generada con IA

En este sentido, la resolución alcanza a usuarios residenciales vulnerables, Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y demás entidades sin findes de lucro definidas en las Leyes N° 27.098 y N° 27.218.

Para este grupo de usuarios, el beneficio se aplicará sobre el total del consumo realizado durante el mes de mayo, incidiendo de manera directa en la facturación y asegurando el acceso al suministro esencial.