San Nicolas, CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El mapa inmobiliario de Buenos Aires está en constante movimiento, y uno de los factores que más incide en el valor de las propiedades es la conectividad. La cercanía a medios de transporte, la facilidad para moverse y los nuevos desarrollos urbanos pueden transformar por completo un barrio y volverlo mucho más atractivo tanto para vivir como para invertir.

Proyectos como la futura línea F de subte y el desarrollo del Trambús empiezan a generar expectativas en distintas zonas de la Ciudad. Estas obras prometen mejorar la conexión entre barrios clave, reducir tiempos de viaje y potenciar áreas que hasta ahora no estaban tan bien integradas, lo que podría traducirse en una suba del valor de las propiedades en los próximos años.

La nueva línea de subte F

Su recorrido unirá a Barracas -donde nunca había llegado la red de subtes-, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo, lo que permitirá la combinación con las seis líneas de subtes de la red.

La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

Según informó el Gobierno porteño, será “la obra de transporte más importante de los próximos años” y permitirá combinar con todas las líneas existentes.De esta manera, se impulsará la integración de las siete líneas de subtes con la vasta red ferroviaria metropolitana y se logrará implementar mejoras para un transporte público más eficiente, equitativo y sustentable.

La Línea F tendrá un papel clave en la conectividad de los viajes en la Ciudad: facilitará el desplazamiento norte-sur, descongestionará a la Línea C y potenciará el uso de la red de subtes. Conectará otras líneas, y el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución -la estación ferroviaria más transitada del país, por donde circulan algo más de un millón de pasajeros a diario- y la estación Palermo de la Línea San Martín.

Barracas, CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Barrios que se verán beneficiados por la línea de subte F

Barracas

Constitución

San Cristóbal

Monserrat

San Nicolás

Recoleta

Palermo

Según estimaciones oficiales, la línea podrá transportar a más de 300 mil pasajeros diarios. Será una línea moderna, equipada con la última tecnología en materia de sistema de señales y cómodos coches 0 km con aire acondicionado y sistema de seguridad avanzadas.

Palermo, un barrio muy cotizado en CABA. Foto: Turismo BA.

Colectivos eléctricos en el Casco Histórico en CABA

Otro de los proyectos que promete cambiar la dinámica urbana es la incorporación de la primera línea de colectivos eléctricos en la Ciudad, que conectará Plaza San Martín con Parque Lezama. La iniciativa apunta a mejorar la circulación en el Casco Histórico, una zona que en los últimos años vio reducida su oferta de transporte tras el traslado de varias líneas al Metrobús.

Si finalmente se avanza con la ampliación que está en análisis, los barrios que podrían verse más beneficiados por esta nueva conexión son:

Retiro

Microcentro

San Nicolás

Monserrat

San Telmo

La Boca

La Boca es uno de los barrios más accesibles de la Ciudad.

El trambús en la Ciudad de Buenos Aires

Dentro de este esquema de movilidad también se proyecta la implementación de un trambús eléctrico, un sistema de mayor capacidad que unirá Ciudad Universitaria con Retiro. La propuesta contempla una flota de unas 20 unidades, pensadas para mejorar la conexión con otros medios como trenes, subtes y el Metrobús, según lo previsto por el gobierno porteño. De concretarse, los barrios que tendrían un impacto más directo por esta nueva traza son:

Belgrano

Núñez

Palermo

Retiro

El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X

Barrios que se verán beneficiados por las nuevas obras y cuánto cuesta hoy el metro cuadrado

Las zonas alcanzadas por proyectos como la línea F de subte, el Trambus eléctrico y la nueva línea de colectivos eléctricos concentran hoy valores muy distintos, pero con un punto en común: potencial de revalorización a partir de la mejora en la conectividad.

Actualmente, el precio promedio en la Ciudad ronda los US$ 2.450 por m², aunque con fuertes diferencias entre el sur, el centro y el corredor norte. En ese contexto, estos son los valores aproximados en los barrios que podrían verse beneficiados: