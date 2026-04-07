Las calles más parisinas de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Buenos Aires tiene rincones que parecen sacados directamente de Europa. Con más de 140 años de historia y una fuerte influencia francesa, la ciudad construyó una identidad arquitectónica única que todavía hoy se puede recorrer a pie. Palacios, avenidas elegantes, pasajes escondidos y cafés con encanto invitan a viajar en el tiempo y recordar aquella época en la que la capital buscaba convertirse en “la París de Latinoamérica”.

Ya sea para una caminata tranquila, un café o simplemente para admirar edificios majestuosos, hay zonas que concentran ese espíritu como pocas.

Tres calles imperdibles de CABA con aire parisino

1- Calle Arroyo, Retiro

Ubicada en el barrio de Retiro, la Calle Arroyo es uno de los rincones más elegantes de la ciudad. Se destaca por su marcada impronta francesa y su entorno sofisticado, con galerías de arte, anticuarios y bares.

Calle Arroyo, Retiro, CABA. Foto: Instagram @conociendo.ba

Entre sus edificios más emblemáticos aparecen el Palacio Estrugamou y la Torre Mihanovich, dos íconos que reflejan el esplendor arquitectónico de principios del siglo XX.

2- Avenida Alvear, Recoleta

La Avenida Alvear, en el barrio de Recoleta, es sinónimo de lujo y elegancia. A lo largo de sus cuadras se alinean algunas de las residencias más exclusivas de la ciudad, muchas de ellas inspiradas en palacios europeos.

Entre las construcciones más destacadas se encuentran el Palacio Duhau y el Palacio Fernández Anchorena, que refuerzan ese aire aristocrático que caracteriza a la zona.

Avenida Alvear Foto: Instagram @miranda.bosch

3- Calle Melián, Belgrano R

Es probablemente una de las calles más europeas de la ciudad. Ubicada en Belgrano R, la Calle Melián se destaca por sus casonas, palacetes y residencias de estilo francés muy bien conservadas, rodeadas de una arboleda que potencia su encanto.

A diferencia de otras zonas más transitadas, mantiene un perfil residencial, elegante y silencioso, que realmente transmite la sensación de estar en un barrio europeo. Es ideal para caminar sin ruido, detenerse a mirar los detalles arquitectónicos y descubrir ese “París escondido” dentro de Buenos Aires.

Avenida Melián. Foto: Gentileza Tiempo de Belgrano.

Árboles y mansiones soñadas:cuál es la avenida más linda de Buenos Aires

Según DailyBsAs, la más linda de Buenos Aires es la avenida Melián, situada en el barrio porteño de Belgrano. Esta calle se caracteriza por tener un "túnel de árboles" que le otorgan un elegante paisaje, ideal para caminar y hacer turismo alternativo.

Justamente, la "tipa" es el árbol predominante de la avenida Melián. Se trata de una especie de gran porte, que puede alcanzar los 40 metros de altura y 1,50 metros de diámetro. Esta especie tiene una corteza gruesa, parda grisácea.

Además, cuenta con muchas "ramas numerosas, flexuosas y ondulantes, que forman una copa densa y redondeada", describen desde el GCBA. Respecto a sus hojas, son semipersistentes, tardíamente caducas e imparipinnadas.

Las mansiones de la avenida Melián. Foto: Instagram @vivamosba.

Por otro lado, las flores de la tipa son hermafroditas, largamente pediceladas, amarillas, dorada con estrías moradas o rojizas. La tipa florece a partir de octubre hasta diciembre y muestra frutos hasta mitad de julio. Este árbol fue introducido en Buenos Aires por Carlos Thays. La especie proviene del Norte argentino y de algunas zonas de Bolivia.

La tipuana tipu es la séptima especie de árbol más frecuente de Buenos Aires. Según las autoridades, hay aproximadamente unos 14.800 ejemplares. Las avenidas que más tienen este árbol en sus veredas son: Alcorta, Amancio, Brasil, Dorrego, Elcano, Figueroa Alcorta y Melián