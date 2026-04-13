Recoleta tiene un nuevo hub de turismo. Foto: GCBA

El barrio de la Recoleta está viviendo una gran transformación. A la próxima llegada del shopping Oh! que aún no tiene fecha de apertura, se adelantó la inauguración del Hub de Turismo que reúne en un mismo lugar, áreas estratégicas porteñas del sector para mejorar la gestión, la articulación público-privada y la experiencia turística de la Ciudad. Ubicado en Junín 1940, junto al Centro Cultural Recoleta y la Basícila del Pilar, este espacio funcionará como lugar de trabajo conjunto con el sector privado, como una manera de fortalece una de las actividades más importantes para la economía porteña.

Además, en el Hub funciona el nuevo Centro de Atención al Turista, diseñado para brindar asesoramiento y asistencia a visitantes nacionales e internacionales. Cuenta con material actualizado sobre la Ciudad y un equipo especializado que tiene como objetivo otorgar información sobre los atractivos turísticos de Buenos Aires. A su vez, esta nueva sede busca fortalecer el vínculo con las cámaras gastronómicas, hoteleras y agencias de viajes brindando espacios de intercambio para potenciar la actividad turística.

Un edificio histórico en una zona muy concurrida

El proyecto implicó la puesta en valor de un edificio que fue declarado Monumento Histórico Nacional, diseñado por el reconocido arquitecto italiano Clorindo Testa, quien encabezó otros grandes proyectos de la Ciudad, como la Biblioteca Nacional, el Hospital Naval y la Casa di Tella. Cabe mencionar que la estructura alojaba las oficinas de Unicef y cerró sus puertas durante la pandemia. Además sufrió un incendio que terminó por inutilizar su uso. Afortunadamente fue acondicionado para que funcionen oficinas administrativas y la atención al público.

Recoleta tiene un nuevo hub de turismo. Foto: GCBA

El hub está ubicado en un entorno estratégico que conecta tradición y vanguardia, en uno de los barrios más concurridos por turistas y vecinos. Además, en sus inmediaciones se desarrollan destacados eventos anuales como La Noche de las Librerías y la Noche de los Museos, que consolidan a la zona como un punto clave para la vida cultural de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires. Foto: GCBA

“Contar con un espacio en el que convivan todas las áreas vinculadas al turismo nos permite mejorar la experiencia de nuestros visitantes y seguir posicionando a la Ciudad a nivel internacional. Y además en un lugar emblemático de la ciudad como es la Recoleta, que tiene un flujo turístico muy importante, con atractivos como el Cementerio, la Iglesia, la feria de artesanos los fines de semana, la mayoría de los hoteles cinco estrellas...”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Vale la pena destacar que el flamante Centro de Atención al Turista en Recoleta (Hub de Turismo)tiene un horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17. Además cuentan con Centro de Atención al Turista en Retiro, ubicada en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1560-1556, que atiende de lunes a viernes de 8 a 15, y los sábados, domingos y feriados de 8 a 17.