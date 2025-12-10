Jubilación: el cambio estructural tras el vencimiento de la última moratoria previsional

Todos los detalles que deben tener en cuenta aquellos trabajadores que no cumplan con los 30 años de aportes necesarios.

Tras el vencimiento de la última moratoria previsional el 23 de marzo de 2025, el sistema jubilatorio argentino experimentó un cambio estructural significativo. Su finalización supuso el retorno de la obligatoriedad de contar, como requisito ineludible, con al menos 30 años de aportes para acceder al beneficio de la jubilación.

Si bien el Congreso insistió recientemente con la reapertura de una ventana para facilitar la acogida de quienes no cuentan con años de aportes, Javier Milei veto y dejó sin efecto la ley que reabría el beneficio.

De este modo, los requisitos para poder jubilarse en Argentina son 60 años de edad y 30 de aportes, en mujeres; y 65 años de edad y 30 de aportes para los hombres.

Las moratorias previsionales eran muy importantes para miles de trabajadores que buscaban jubilarse, dado que permitían completar períodos faltantes de aportes mediante planes de pago.

Tras el fin de esta normativa, vigente durante décadas, 243.000 personas no podrán acceder a la jubilación en 2025. Los datos señalan que 5 de cada 10 hombres no podrán jubilarse debido a este cambio normativo; mientras que, en el caso de las mujeres, quienes en muchos casos ejercieron el rol de amas de casa en sus hogares, la cifra asciende: 7 de cada 10 no alcanzarán los requisitos.

Las alternativas para quienes no completen los 30 años de aportes necesarios para jubilarse

Hay tres alternativas para quienes no puedan cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación, tras el fin de la moratoria previsional.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Quienes no cumplan con los requisitos para jubilarse, pueden acceder a la PUAM a partir de los 65 años. Este beneficio otorga:

80% del haber jubilatorio mínimo.

Cobertura de salud a través de PAMI.

Acceso a asignaciones familiares (AUH, AUH con discapacidad, Asignación por Cónyuge).

Ayuda Escolar Anual.

Asimismo, es importante destacar que la PUAM no incluye derecho a pensión por viudez.

Jubilación anticipada

Para trabajadores con 30 años de aportes que estuvieran desocupados al 30 de junio de 2023, existe la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada que les falta hasta 5 años para la edad reglamentaria. Esta prestación garantiza el 80% del haber jubilatorio correspondiente.

Plan de Pago de Deuda Previsional (UCAP)

Aunque la moratoria tradicional finalizó, existe un mecanismo limitado a trabajadores en actividad:

Mujeres de 52 a 59 años.

Hombres de 55 a 64 años.

Este plan permite completar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, pero con alcance más restringido que las moratorias anteriores.