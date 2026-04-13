Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos del lunes 13 de abril de 2026 al viernes 17
Según la terminación del DNI es que se produce el depósito de los haberes. El detalle, día a día y prestación por prestación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril. Como siempre, para saber cuándo se produce el pago de los haberes del mes, es necesario consultar las fechas según la terminación del DNI.
Fechas de cobro ANSES: semana del 13 al 17 de abril
A continuación, el detalle completo de pagos para jubilaciones, asignaciones y pensiones:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
- DNI terminados en 2: martes 14 de abril
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
- DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
Otras prestaciones ANSES: fechas de cobro
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: martes 14 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 15 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 16 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 17 de abril
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones: del 14 de abril al 12 de mayo
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)
- Todas las terminaciones: del 13 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Familiares de PNC
- Todas las terminaciones: del 10 de abril al 12 de mayo
Este cronograma permite organizar mejor los cobros y evitar demoras. Para más información, se puede ingresar al sitio oficial de ANSES o consultar desde la app.
