lunes, 13 de abril de 2026, 09:00
Calendario de pagos de ANSES para la mitad del mes de abril 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril. Como siempre, para saber cuándo se produce el pago de los haberes del mes, es necesario consultar las fechas según la terminación del DNI.

Fechas de cobro ANSES: semana del 13 al 17 de abril

A continuación, el detalle completo de pagos para jubilaciones, asignaciones y pensiones:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

Otras prestaciones ANSES: fechas de cobro

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 17 de abril

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones: del 14 de abril al 12 de mayo
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

  • Todas las terminaciones: del 13 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: del 10 de abril al 12 de mayo

Este cronograma permite organizar mejor los cobros y evitar demoras. Para más información, se puede ingresar al sitio oficial de ANSES o consultar desde la app.