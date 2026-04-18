ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

La jubilación mínima para el quinto mes del año quedó definida tras la publicación del índice de inflación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El ajuste mensual vigente está ligado a la evolución del costo de vida según la dinámica inflacionaria presentada.

De esta forma, el esquema busca evitar que los ingresos de los adultos mayores se retraigan frente a la escalada de precios, usando como referencia el índice de Precios al Consumidor (IPC) con rezago de dos meses. Así, el incremento de mayo corresponde al registro oficial del mes de marzo del 2026, dada la metodología de actualización que reemplazó a los antiguos ajustes trimestrales.

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

A cuánto sube la jubilación mínima

La jubilación mínima en la Argentina volverá a incrementarse a partir de mayo como resultado de la actualización mensual prevista por la nueva fórmula de movilidad. Según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el haber mínimo pasará a ubicarse en $393.174,10, consolidándose como el nuevo piso de ingresos para quienes cumplieron con los aportes al sistema previsional o accedieron mediante alguna de las moratorias vigentes.

Además, si el Gobierno nacional decide mantener el pago del bono extraordinario destinado a los jubilados que cobran la mínima, el ingreso final de bolsillo ascenderá a $463.714,10, una cifra que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El impacto de la inflación y el ajuste aplicado por Anses

El aumento se explica por el dato de inflación correspondiente a marzo, que registró una suba del 3,4%, el nivel mensual más alto de los últimos doce meses. En línea con el nuevo esquema de movilidad, que actualiza los haberes en función del índice de precios, Anses aplicará un incremento del 3,38% sobre los valores vigentes en abril.

Esta actualización no solo impacta en las jubilaciones y pensiones, sino también en otras prestaciones sociales, redibujando el mapa de ingresos de millones de beneficiarios en todo el país en un contexto económico todavía complejo.

Bono de jubilados Foto: Foto generada con IA

En cuánto queda el resto de las prestaciones

Con el nuevo ajuste, los principales beneficios administrados por Anses quedarán conformados de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber se elevará a $314.539,28 . En caso de incluir el bono extraordinario, el ingreso total alcanzaría los $384.539,28 .

Pensiones No Contributivas (PNC): Para los beneficiarios por invalidez o vejez, el monto base será de $275.221,87 . Con el refuerzo adicional, el total ascendería a $345.221,87 .

Pensión para Madres de 7 hijos: Al ser un beneficio equivalente a una jubilación mínima, el haber se ubicará en $393.174,10 , y podría llegar a $463.174,10 si se mantiene el bono.

Asignación Universal por Hijo (AUH):La AUH también se verá alcanzada por el ajuste. El monto por cada menor pasará a ser de $141.285,31, mientras que en los casos de hijos con discapacidad la asignación escalará hasta los $460.044,10.

Estos montos son fundamentales para millones de familias que dependen de estas prestaciones como principal fuente de ingresos.

Calendario de pagos: cuándo se cobra con aumento

El calendario de pagos de mayo seguirá el esquema habitual que implementa Anses y se dividirá en dos grandes etapas, organizadas según el monto del haber:

Segunda semana de mayo: Cobrarán sus haberes los jubilados y pensionados que perciben hasta la jubilación mínima , incluyendo el refuerzo extraordinario en caso de confirmarse.

Tercera semana de mayo:Comenzará el pago para quienes superan el haber mínimo, junto con el resto de las pensiones y jubilaciones de mayor monto.

Las fechas exactas, como es habitual, se definirán de acuerdo con la terminación del DNI y serán publicadas en el calendario oficial de Anses.

Un alivio parcial en un contexto de precios en alza

Si bien el incremento representa un refuerzo necesario para los ingresos previsionales, especialistas advierten que el efecto sigue siendo limitado frente al avance del costo de vida, especialmente en alimentos, medicamentos y servicios. Por eso, la continuidad de los bonos extraordinarios se convirtió en una pieza clave para sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

En las próximas semanas se espera que el Gobierno confirme si el refuerzo seguirá vigente y por qué monto, una definición que será central para el bolsillo de los adultos mayores.