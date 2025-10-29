Jubilados y pensionados de la ANSES: cuáles serán los dos aumentos que recibirán antes de Navidad y Año Nuevo

La primera actualización será en noviembre y se calculará con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y, luego, en diciembre, se aplicará otro aumento derivado del IPC de octubre. Conocé las fechas dentro de la nota.

Los jubilados y pensionados tendrán dos aumentos consecutivos antes de 2025.

El Gobierno de la Nación aplicará dos aumentos consecutivos a jubilados y pensionados antes de 2025. La fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación con dos meses de rezago, señalará incrementos en noviembre y diciembre de este año.

La primera actualización será en noviembre y se calculará con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y, luego, en diciembre, se aplicará otro aumento derivado del IPC de octubre.

La primera actualización será en noviembre y se calculará con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Foto: NA (Mariano Sánchez)

A esta segunda actualización se le sumará el medio aguinaldo, un ingreso extra clave que impactará directamente en la liquidación de fin de año.

De esta forma, el calendario de pagos arranca el 10 de noviembre con los DNI terminados en 0 y se repetirá desde el 9 de diciembre para los mismos grupos, extendiéndose en ambos casos de manera escalonada.

En diciembre se aplicará otro aumento derivado del IPC de octubre. Foto: NA (Juan Vargas)

El aguinaldo se pagará junto con el haber de diciembre, quedando acreditado para todos los jubilados antes de la Navidad.

El Ejecutivo busca que jubilados y pensionados cierren el año con dos aumentos consecutivos y un refuerzo extra en la última liquidación de 2025.

Calendario de noviembre 2025: el aumento por movilidad

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 : lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1 : martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2 : miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3 : jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4 : viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5 : lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6 : martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7 : miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Calendario de diciembre 2025: el aumento + aguinaldo

DNI terminados en 0 y 1 : martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 : martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 : miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores