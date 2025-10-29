Jubilados y pensionados de la ANSES: cuáles serán los dos aumentos que recibirán antes de Navidad y Año Nuevo
El Gobierno de la Nación aplicará dos aumentos consecutivos a jubilados y pensionados antes de 2025. La fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación con dos meses de rezago, señalará incrementos en noviembre y diciembre de este año.
La primera actualización será en noviembre y se calculará con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y, luego, en diciembre, se aplicará otro aumento derivado del IPC de octubre.
A esta segunda actualización se le sumará el medio aguinaldo, un ingreso extra clave que impactará directamente en la liquidación de fin de año.
De esta forma, el calendario de pagos arranca el 10 de noviembre con los DNI terminados en 0 y se repetirá desde el 9 de diciembre para los mismos grupos, extendiéndose en ambos casos de manera escalonada.
El aguinaldo se pagará junto con el haber de diciembre, quedando acreditado para todos los jubilados antes de la Navidad.
El Ejecutivo busca que jubilados y pensionados cierren el año con dos aumentos consecutivos y un refuerzo extra en la última liquidación de 2025.
Calendario de noviembre 2025: el aumento por movilidad
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre
Jubilados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 21 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
Calendario de diciembre 2025: el aumento + aguinaldo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre