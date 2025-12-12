Une dos puntos clave de Buenos Aires y es un histórico del AMBA: el colectivo con el recorrido más largo

Se trata de una opción para visitar todo el conurbano bonaerense, que funciona desde el año 1940. ¿Qué colectivo es?

Línea 338. Fuente: Instagram @ciudaddebondis

A la hora de salir a pasear, una buena opción, además de económica, puede ser salir a girar en un colectivo. Esto permite conocer nuevos sitios, sin tener que alejarse tanto. En este sentido, hay una línea que recorre gran parte del AMBA y tiene mucha historia, por lo que es muy elegida para trasladarse.

Aunque el tráfico y las condiciones meteorológicas no siempre acompañan, ir en colectivo a recorrer distintas localidades puede ser un gran plan para tomar mates, escuchar música y comer medialunas mientras se recorre la ruta. Este viaje puede hacerse visitando distintos pueblos gracias a la línea 338, una de las favoritas de los bonaerenses.

Línea 338. Fuente: X @NiatoLeproso

Se trata de una línea de colectivos clásica que une a La Plata con localidades del norte y del oeste bonaerense, como Florencio Varela, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Hurlingham, General San Martín y San Isidro. Su trayecto completo puede durar unas cinco horas, más de lo que se tarda en ir desde CABA a Mar del Plata.

El 338, la línea de colectivos más extensa del AMBA

Por más de ocho décadas, la Línea 338 –popularmente conocida como “La Costera”- conecta varias zonas del conurbano bonaerense, uniendo La Plata con San Isidro a lo largo de un extenso recorrido de 120 kilómetros.

Línea 338. Fuente: X @NiatoLeproso

Fue fundada en la década de 1940, y se consolidó como uno de los servicios del AMBA más valorados por los pasajeros, ya que cada año, miles de personas se mueven con esta línea por todo el territorio bonaerense sin cruzar la General Paz hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Su origen se remonta a una concesión otorgada por la Dirección General de Transporte. En sus primeros años, la Línea 338 fue operada por la Compañía Colectiva Costera Criolla, de donde proviene su apodo popular, “La Costera”, aún vigente entre sus usuarios. En 1950, la administración pasó a manos del Expreso La Reconquista, hasta que en 1960 el control fue asumido por Transporte Automotor La Plata S.A., empresa que mantuvo la operación por más de seis décadas, hasta su venta en 2024 a Unión Platense S.R.L.

Colectivo 338, que pasa por La Plata. Foto: X CiudadDeBondis

Cuenta con una gran diversidad de ramales de amplio alcance, ya que se dividen en su extensión y duración. Entre los más destacados se encuentra el Ramal D, Morón por Pasco, con 237 paradas y un tiempo estimado de viaje de 245 minutos.

Por el contrario, el Ramal J San Isidro por Gaona ofrece un trayecto más breve, con 37 paradas y una duración aproximada de 73 minutos. Otros recorridos incluyen el A San Justo por Ruta 4 y el G La Plata por Centenario.

Esta diversidad permite una amplia cobertura del conurbano, facilitando la conexión entre zonas distantes. Además, algunos ramales cuentan con servicios semirrápidos que acortan los tiempos de viaje entre puntos clave del trayecto.