El trámite de la VTV cambia para siempre: cómo será el nuevo esquema de la verificación vehicular

Se trata de un control obligatorio que asegura que los vehículos cumplan con las normas de seguridad vigentes.

Trámite que todo conductor debe realizar Foto: Ciudad de Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que asegura que los vehículos cumplan con las normas de seguridad vigentes con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la circulación.

En este sentido, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) está en diálogo con el Gobierno para establecer talleres y concesionarios que podrán realizar la VTV. Cuando se apruebe la reglamentación, aquellos que cumplan con los requisitos técnicos e infraestructura podrán acreditarse como Talleres de Revisión Técnica (TRT).

Talleres habilitados y las plantas de verificación

Se está evaluando cómo coexistirán estos lugares habilitados con las plantas de VTV ya existentes, buscando que los usuarios puedan elegir dónde hacer la revisión según su conveniencia y cercanía. ACARA destacó que sumar concesionarias aumentaría la capacidad disponible, aprovecharía profesionales capacitados y ofrecería mayor comodidad, por ejemplo, permitiendo combinar la verificación con un service.

Sobre la tecnología, los talleres podrían usar equipos nacionales, como los de Control Vehicular Argentino (CVA), o importados, siempre que estén aprobados oficialmente.

VTV, trámite automotor. Foto: NA

Esto surge tras el Decreto 196/2025, que modificó la Ley de Tránsito y flexibilizó el sistema de VTV a nivel nacional, dejando pendiente la actualización de su marco operativo, que según ACARA está cerca de concretarse. Este nuevo esquema tiene como objetivo central aumentar la accesibilidad y la comodidad para los conductores, al mismo tiempo que asegura que las revisiones se realicen con profesionales capacitados y equipos certificados sin sacrificar la seguridad vial.

Cómo evitar el pago de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

También existe la posibilidad de solicitar la exención del pago de la VTV. Ese beneficio está dirigido para:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios.

Discapacitados titulares de vehículos.

Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

Para solicitar la exención de pago, se debe ingresar a la Web del Gobierno de la Ciudad, cargar los datos relacionados al vehículo y a la persona de contacto, seleccionar el motivo por el cual se solicita el beneficio de pago, adjuntar la documentación respaldatoria y aguardar el resultado de la solicitud.

También es posible enviar la documentación escaneada indicando CUIT/ CUIL, fecha de nacimiento del titular del vehículo, mes, año de patentamiento y el kilometraje de la unidad a:exentosvtv@buenosaires.gob.ar.

Trámite de la VTV. Foto: NA

Requisitos para realizar el trámite de la VTV

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

En caso de tener vehículo: cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Título de propiedad del vehículo.

Si es un motovehículo: cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Correo electrónico válido. Se recibirá un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Requisitos obligatorios al momento de presentarse al turno

Matafuegos.

Balizas.

Botiquín de emergencias dentro del habitáculo.

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

CABA: los precios de la VTV en diciembre 2025 y las multas por no tener la VTV al día

Es obligatorio circular con la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria al día. Para ello, hay que abonar:

Autos particulares: $63.453,61

Motos particulares: $23.858,78

Respecto a las multas, los valores están vigentes según la Unidad Fija hasta el 31/12/2025.