Venden la casa de “El Jardín de Bronce”: tiene 10 ambientes, el jardín intacto y cuesta US$1,6 millones

Se trata de la icónica residencia donde ocurre la serie protagonizada por Joaquín Furriel y Maite Lanata. Cómo es la casa por dentro y cuáles son los requisitos para comprarla.

Venden la casa de "El Jardín de Bronce" Foto: Martín Pinus Real Estate

La casona de “El Jardín de Bronce” se encuentra en venta y sorprende a curiosos y fanáticos de la serie protagonizada por Joaquín Furriel y Maite Lanata y emitida por HBO Max, ya que fue un escenario muy importante para el desarrollo de la trama. La casa, hecha en el año 1929, se encuentra ubicada en la esquina de Matienzo y Ciudad de la Paz y su precio de salida, fijado en US$3.200 por m².

Con 500 m² totales, la propiedad cuenta con 10 ambientes, terraza, jardín y cochera, conservando la arquitectura de época y detalles originales como pisos de pinotea, boiserie, carpinterías de madera y ventanales curvos. Esta casa funcionó en distintos momentos como estudio profesional, vivienda familiar, y hasta fue un hotel boutique. ¿El requisito más importante para adquirirla? Respetar su arquitectura original.

Venden la casa de "El Jardín de Bronce" Foto: Martín Pinus Real Estate

Desde el exterior, la casa se presenta retirada del frente, con porche elevado y jardín que aporta privacidad y una transición entre la ciudad y el interior silencioso. En la primera planta, podemos encontrar un amplio hall de recepción, una sala de estar, y un comedor con bow-window se abren al jardín, recibiendo mucha luz natural, uno de los aspectos más destacados por expertos en real estate.

La icónica escalera maciza que se puede ver en las visuales de la serie conecta todos los niveles y, en el primer piso, se encuentran cuatro dormitorios en suite, dos con balcones hacia el jardín y uno con posibilidad de configurar la habitación para crear un amplio vestidor. Por otro lado, el segundo piso suma un quinto dormitorio integrado a una terraza de grandes dimensiones, ideal para quincho o atelier.

Venden la casa de "El Jardín de Bronce" Foto: Martín Pinus Real Estate

La casa también cuenta con un subsuelo, que ofrece versatilidad como playroom, depósito, u oficina, y lo mejor de todo, es que conserva los imponentes vitrales Tudor que remiten al gusto de época.

La casa combina tranquilidad y ubicación estratégica, a metros de Colegiales y cerca de la avenida Cabildo, subte D, estaciones de tren y numerosas líneas de colectivo. La conexión con Las Cañitas y el Aeroparque Jorge Newbery aumenta su atractivo para quienes buscan movilidad y oferta gastronómica cercana.

El precio y la ubicación la posicionan como una residencia premium en Palermo. La casa, de casi un siglo, guarda su propia energía, según la inmobiliaria Real Estate, que es la encargada de vender la gran casona.

Venden la casa de "El Jardín de Bronce" Foto: Martín Pinus Real Estate

De qué se trata “El Jardín de Bronce”

“El Jardín de Bronce” es una novela policial y de suspenso que fue adaptada para crear la atrapante serie que sigue a Javier Funes, un hombre cuya hija, Julia, desaparece misteriosamente en Buenos Aires. La historia comienza con la angustia de un padre enfrentado a la incertidumbre y el miedo mientras la policía no logra avances significativos en la investigación.

Desesperado, Javier decide investigar por su cuenta, adentrándose en un mundo oscuro de secretos, corrupción y crímenes ocultos. A medida que avanza la búsqueda, se va desvelando un entramado de poder y violencia que amenaza con poner en riesgo no solo a su familia, sino también su propia vida.