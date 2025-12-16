Cuánto cuesta comer de parado en La Mezzetta, considerada la mejor fugazzeta de Buenos Aires

El local es pequeño, para comer al paso, y muchos clientes suelen llevarse la pizza para comerla en su casa.

Ubicada en Av. Álvarez Thomas 1321

Bien es sabido que Buenos Aires adoptó un sinfín de tradiciones de la importante ola migratoria europea de fines del siglo XIX y XX, una de ellas es la pasión pizza. Se trata de un producto que adaptó como propio y reversionó, si bien son varias las opciones para deleitarse hay un estilo estrella: la fugazzeta.

Cada local ofrece este estilo, pero hay una pizzería en la Ciudad de Buenos Aires que se destacan por el sabor único que le da. Te invitamos a conocerla y ya tengas tu próxima salida gastronómica armada.

La pizzería emblema de Villa Ortúzar

La mejor fugazzeta de CABA

Hablamos de La Mezzetta que se ubica en el barrio de Villa Ortúzar, vende unas 150 pizzas por días y se destaca por su fugazzeta. El local es pequeño, para comer al paso, y muchos clientes suelen llevarse la pizza para comerla en su casa.

Fue inaugurada en 1939. Conserva las reglas de sus principios: sin mesas ni sillas, se come “de parado”. Lo llamativo es lo corto del menú de opciones: muzzarella, fugazzeta, anchoa y napolitana.

La especialidad de cebolla rellena que prepara, lleva una preparación particular: cortan la masa en bollos para que queden gruesos, la dejan descansar para que fermente y aumente el volumen. Luego, colocan la muzzarella en el molde, dan vuelta la pizza, la estiran y le agregan chimichurri. La vuelven a dejar descansar directamente en las fuentes que irán al horno.

Los clásicos de La Mezzetta Foto: propia

El ingrediente principal es el queso y mucho porque la cantidad es de aproximadamente de 1 kilo y 500 gramos. La pizza se hornea a alta temperatura durante no más de 10 minutos. Cuando está lista, se retira del horno y se corta en porciones. El resultado es una pizza con una masa crujiente, un queso fundido y abundante y un sabor intenso y delicioso.

El recambio de clientes es continuo, con colas de media cuadra a lo largo de todo el día. Los postres también son un clásico como la torta de ricota, torta de dulce de leche y la gran pasta frola de membrillo.

Cuánto cuesta comer de parado

En diciembre de 2025,el valor de la pizza grande de muzzarella es de $15.500, mientras que la versión chica se consigue por $11.700. Además, el menú ofrece otras variedades cuyos precios acompañan la situación económica del momento:

Porción muzarella: $2.000.

Porción fugazzeta: $3.500.

Empanada de carne: $2.000.

Empanada de jamón y queso: $2.000.

Bebida (unidad): $3.000.

Cuánto cuesta comer en La Mezzetta

Ubicación y horario

La Mezzetta abre de lunes a jueves, desde las 9 a medianoche, y los viernes y sábados de 9 a 1:00 de la madrugada. Convirtiéndola en una de las pocas en cerrar un día del fin de semana.