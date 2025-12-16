Evitar multas en los peajes de CABA: cómo tramitar el TelePASE, en simples pasos en diciembre 2026

Desde el primer día de 2026, todas las autopistas porteñas operadas por AUSA funcionarán sin barreras y el único medio de pago habilitado será el TelePASE.

El sistema de cobro automático sin barreras en cada vez más común en los peajes de las autopistas de Ciudad de Buenos Aires. Más allá de que tiene ventajas como una notable reducción del tráfico, para otros conductores puede representar un dolor de cabeza si es que no cuentan con el TelePASE. Esto puede derivar en una multa, ya que desde 2026 será el único medio habilitado de pago.

Durante los primeros meses del año, más de 300.000 automovilistas, entre residentes temporales y visitantes, adhirieron al sistema TelePase de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, todavía se detecta una proporción importante de autos del interior que circulan sin el dispositivo, principalmente provenientes de Santa Fe (6%), Córdoba (4%) y Entre Ríos (2%).

Retirar el TelePASE para evitar multas, un procedimiento recomendado en Buenos Aires. Foto: NA

La red concesionada por AUSA incluye los principales accesos y corredores porteños: Lugones, Cantilo, Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Paseo del Bajo, 9 de Julio Sur, Dellepiane y Cámpora. Cada autopista dispone de monitoreo permanente, con más de 700 cámaras distribuidas a lo largo de 50 kilómetros de recorrido.

El paso a paso para adherirse a TelePASE

Ingresar al sitio web telepase.com.ar. Seleccionar la opción de registro, ya sea con tarjeta de crédito o mediante Mercado Pago. Completar los datos personales solicitados (DNI, correo electrónico y una contraseña). Leer y aceptar los Términos y Condiciones. Revisar el correo electrónico, donde se enviará un mensaje para validar el registro. Hacer clic en “Validar e-mail” para confirmar la cuenta. Regresar al sitio y completar la información restante. Ingresar los datos de la tarjeta para asociar el medio de pago. Cargar la información del vehículo (patente, modelo, etc.). Seleccionar el método de entrega del dispositivo TelePase: retiro en un punto de colocación o envío a domicilio.

Atención usuarios sin TelePASE: los caminos para evitar multas en autopistas porteñas

Para quienes aún no cuentan con el sistema TelePASE, existen algunas alternativas para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires sin exponerse a sanciones. Una opción es acceder por la Ruta Nacional 9, continuar por la Avenida General Paz y luego ingresar a la Capital a través de Avenida Cabildo o Avenida del Libertador.

Otra posibilidad es utilizar la Avenida Lugones y salir antes de su empalme con la Autopista Illia, evitando así los peajes automáticos. No obstante, circular por las autopistas del norte o del sur de la Ciudad sin el dispositivo será prácticamente imposible. Hacerlo puede derivar en multas de 150 Unidades Fijas, equivalentes a $119.776, según la última actualización vigente.