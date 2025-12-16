Venta de Burger King en Argentina: el nuevo paso clave en la venta de los locales tras las negociaciones

Hay varios candidatos que desean quedarse con este capital, pero la decisión final tal vez tarde en llegar. ¿Cómo avanzan las negociaciones de una de las marcas de comida rápida más emblemáticas?

¿Cómo sigue la venta de Burger King? Foto: Unsplash.

El proceso de traspaso de los 115 locales de Burger King en la Argentina entra en una etapa decisiva. Este pasado lunes 15 de diciembre, BBVA, entidad encargada para llevar adelante la venta, cerró la recepción de ofertas por la totalidad de las sucursales.

De todos modos, como se trata de transacciones y procesos que requieren de muchos análisis, se estima que la decisión final podría estar concretándose entre marzo y abril del 2026, pero todo dependerá de las propuestas formales que fueron presentadas hasta ayer.

Siguen las negociaciones por Burger King. Foto: Unsplash

¿Cómo avanzan las negociaciones para la venta de Burger King en Argentina?

En un principio se planteó una negociación directa con El Desembarco, cadena local que mostró su interés por quedarse con Burger King. Empero, en el mercado local no se descartan otras posibilidades o que se plantee un escenario diferente.

Cierto es que, ante las fluctuaciones del mercado de consumo argentino, podría darse que la operación no se concretase con un único comprador, sino que los activos se estén vendiendo de manera fragmentada, y los locales queden bajo el control de distintos compradores.

Esta es una alternativa que cobró fuerza en el último tiempo frente a la falta de avances contundentes en las conversaciones entre Alsea, la empresa mexicana dueña de los activos locales, y El Desembarco. Cabe recordar que esta última -de capitales argentinos- es dueña de marcas como Mr. Tasty y Mila & Go, además de contar con presencia en los Estados Unidos.

En ese sentido, tal como señalaron desde la propia firma, “el grupo continúa afianzando su estrategia de expansión con la incorporación de una de las cervecerías artesanales más reconocidas del país”, en referencia a la adquisición de la cervecería artesanal Gorilla, recientemente.

Los interesados en adquirir Burger King de Argentina.

También hay otros interesados en hacerse con los locales de Burger King, como por ejemplo el grupo argentino que maneja las pizzerías Kentucky, DGSA, así como también el grupo ecuatoriano Int Food consultó condiciones apenas trascendió la decisión de vender Burger King. Esta empresa desembarcó en la región en 2018 al adquirir Wendy’s y KFC.

Cabe citar que las razones de la salida de Burger King del mercado argentino se basan en la merma sostenida de su rentabilidad, que había comenzado incluso antes del inicio de la pandemia de Covid-19. El cierre del histórico local de Corrientes y Florida fue una de las señales más visibles de esa crisis.

La apreciación cambiaria, la baja del turismo y la pérdida de poder adquisitivo explican un escenario que vuelve más compleja la venta y redefine el futuro de Burger King en la Argentina.