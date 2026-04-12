Un pequeño pueblo de Australia fue puesto a la venta por solo 400.000 dólares:

Un pequeño pueblo de Australia fue puesto a la venta por 400.000 dólares. Foto: The Guardian

En el corazón del interior australiano, un pequeño punto en el mapa volvió a captar la atención global: Cooladdi, una remota localidad del estado de Queensland, fue puesta oficialmente a la venta por apenas USD 400.000.

La cifra sorprende no solo por lo que incluye, sino también por lo que representa: la posibilidad de comprar un pueblo entero por menos de la mitad del valor promedio de un departamento en Sídney.

Cooladdi, una remota localidad del estado de Queensland, fue puesta oficialmente a la venta por apenas USD 400.000. Foto: Facebook Passyn By

A más de 800 kilómetros de Brisbane, este asentamiento cuenta actualmente con solo dos habitantes y ofrece una oportunidad única: adquirir un pueblo entero.

Según informó el medio británico ‘The Guardian’, Cooladdi es uno de los pueblos más pequeños de Australia y su estatus oficial depende de la oficina postal local, que funciona dentro del histórico parador Foxtrap Roadhouse.

Qué incluye la venta de Cooladdi: casa, pub y servicios esenciales

La propiedad incluye la Foxtrap Roadhouse (centro social y operativo del pueblo), una vivienda de cuatro dormitorios, una tienda, el pub y la gestión de la oficina postal. En términos prácticos, el comprador no solo adquiere un inmueble, sino también la responsabilidad de mantener en funcionamiento los servicios básicos de la comunidad.

Las actuales gestoras, Carol Yarrow y Jo Cornel, asumieron el control en 2023 con el objetivo de revitalizar la zona. Sin embargo, la jubilación de Yarrow y el regreso de Cornel a Brisbane motivaron la decisión de vender.

Las actuales gestoras, Carol Yarrow y Jo Cornel, asumieron el control en 2023 con el objetivo de revitalizar Cooladdi. Foto: 9 News

El trabajo en el lugar implica múltiples funciones: desde la atención del restaurante y el pub hasta la distribución del correo. También, incluye el contacto permanente con residentes y viajeros que recorren la región.

La historia de Cooladdi: de centro ferroviario a pueblo casi deshabitado

Cooladdi no siempre fue un lugar con tan pocos habitantes. En su apogeo, llegó a albergar unas 270 personas y funcionó como un nodo ferroviario clave para la industria ovina. Sin embargo, el declive del tren y la migración hacia ciudades más grandes provocaron una disminución progresiva de la población.

La escuela local cerró en 1974, marcando el inicio de una etapa de retracción. Desde entonces, la Foxtrap Roadhouse se consolidó como el principal punto de encuentro para quienes aún viven en la zona o la visitan ocasionalmente.

La propiedad incluye la Foxtrap Roadhouse, una vivienda, una tienda, el pub y la gestión de la oficina postal. Foto: Wikipedia

A pesar de su tamaño actual, el pueblo conserva un fuerte valor simbólico para antiguos residentes que regresan para revivir recuerdos y reconectar con su historia.

Una oportunidad de cambio de vida en el interior de Australia

La venta es gestionada por Becky Jeisman, de Charleville Real Estate, quien destacó que la población oficial del pueblo depende directamente de sus propietarios. Esto significa que la cantidad de habitantes puede cambiar según quién compre el lugar.

Cooladdi forma parte del municipio de Murweh Shire y se encuentra cerca de Charleville, una localidad de unos 3.000 habitantes que ofrece servicios básicos y conectividad regional.

Cooladdi conserva un fuerte valor simbólico para antiguos residentes que regresan para revivir recuerdos. Foto: 9 News

El perfil de comprador ideal incluye desde parejas mayores hasta familias o grupos de emprendedores que busquen un cambio de estilo de vida. Más allá del negocio, la propuesta implica integrarse a una comunidad pequeña y asumir un rol activo en su funcionamiento.

Cooladdi en venta: entre el desafío rural y una oportunidad única

La venta de este singular pueblo representa tanto el cierre de una etapa como una oportunidad concreta para revitalizar una comunidad con historia.

En un contexto donde muchas localidades rurales enfrentan el riesgo de desaparecer, Cooladdi se presenta como un caso emblemático de los desafíos y posibilidades de la vida en regiones remotas de Australia.

Con un precio accesible y una propuesta poco convencional, el pueblo abre la puerta a quienes buscan un nuevo comienzo en uno de los entornos más aislados del país.