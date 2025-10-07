Chau Burger King: la empresa argentina que pica en punta para quedarse con la cadena de hamburguesas

Se supo que un grupo empresario de inversores argentinos tiene avanzada la negociación. Los detalles de la venta de Burger King en Argentina.

La operación comprende más de 100 sucursales distribuidas en al menos 11 provincias. Foto: Unsplash.

La reconocida cadena de hamburguesas Burger King, operada en Argentina por el grupo mexicano Alsea, está en pleno proceso de venta. La operación comprende más de cien sucursales distribuidas en al menos once provincias y se supo cuál es la empresa que pica en punta para quedarse con la operación.

El Banco BBVA fue designado como asesor para buscar compradores interesados, pero el nombre que suena con más fuerza en las negociaciones es el de Grupo Desembarco, firma argentina que ya confirmó estar en las etapas finales de la negociación.

Grupo Desembarco, dueño de empresas propias como El Desembarco, Mr. Tasty y Mila & Go, señaló que su intención es cerrar todos los locales de Burger King respetando los puestos de trabajo y manteniendo la red de proveedores locales. En su comunicado oficial, enfatizó que la operación sería parte de su plan de expansión, ampliando sinergias operativas y logísticas.

El grupo confirmó que los análisis operativos, laborales y comerciales ya están en marcha, aunque advirtió que aún no se formalizó el acuerdo. El contexto de esta venta se enmarcó dentro de una estrategia regional donde también está evaluando desprenderse de la operación de Burger King en Chile y México.

Cabe recordar que Burger King ya había aplicado reducciones estratégicas: en 2024, vendió 54 locales en España como parte de su plan de optimización. En este sentido, Argentina quedó como un eslabón sensible para mantener presencia, pero bajo una operación más eficiente y menos “cargada” en pérdidas.

La actualidad de Burger King en Argentina

La cadena de hamburguesas enfrentó una caída en rentabilidad sostenida arrastrada por el desgaste del consumo, la competencia con cadenas locales como Mostaza y los costos operativos crecientes.

El Grupo Desembarco pica en punta para quedarse con todo lo operativo. Foto: Unsplash

La venta no solo implica cambiar de manos la cadena, sino manejar con cuidado la transición para evitar cierres masivos de locales y despidos abruptos. Si el acuerdo prospera, el Grupo Desembarco asumiría el control de la operación argentina con la intención de modernizar formatos de atención, fortalecer logística interna y ampliar su cobertura en zonas que hoy Burger King no explota. Los anuncios sobre la negociación cerrada podrían darse en los próximos días.