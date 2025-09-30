Burger King a la venta en Argentina: qué pasará con sus locales

La intención de venta forma parte de una desinversión que la compañía lleva a cabo haciendo a nivel regional, la cual también incluye el negocio en México y Chile.

Burger King. Foto: Redes.

Burger King está a la venta en Argentina, tal como se conoció este lunes. El grupo mexicano Alsea se desprenderá de las operaciones de la cadena de comida rápida con gran expansión a lo largo de todo el país. Ante esta situación, hay misterio por lo que ocurrirá con los locales.

Burger King. Foto: Unsplash

El año pasado, Alsea había vendido la operación española de la cadena al fondo inglés Cinven. Ahora la empresa le otorgó mandato para encontrar comprador al BBVA, que ya empezó a contactar posibles candidatos.

Burger King a la venta en Argentina: ¿cierran los locales?

Cabe mencionar que, en un principio, esta noticia no significa el cierre de los locales de la hamburguesería. En caso de que haya un comprador, será el encargado de operar la marca en Argentina.

Con más de 100 locales, Burger King es la tercera cadena de hamburgueserías con más presencia en la Argentina, por detrás de la también estadounidense McDonald’s y la local Mostaza.

Burger King. Foto: Unsplash

Su venta no significaría una salida de Alsea del país, ya que la empresa seguirá con la operación local de Starbucks.

La historia de Burger King en Argentina

La cadena llegó a la Argentina en 1989, cuando inauguró su primer local en la esquina de Cabildo y Olazábal, en el barrio de Belgrano.

Desde 2006, la franquicia en el país está en manos del grupo mexicano Alsea. En la actualidad, cuenta con 118 restaurantes en 11 distritos.