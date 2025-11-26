Se vende Burger King en Argentina: se ralentizó el acuerdo con la empresa que podría quedarse con 115 locales en todo el país

La cadena de comida rápida actualmente pertenece al grupo mexicano Alsea. Pero, al igual que varias compañías internacionales, busca desprenderse de sus activos en el país.

Burger King, en venta en Argentina. Foto: Unsplash.

Teniendo en cuenta que el grupo mexicano Alsea busca desprenderse de la operación de Burger King en la Argentina, una importante cadena de hamburgueserías local confirmó que mantiene conversaciones con el dueño de la firma de comida rápida para quedarse con los 115 locales.

Se trata del Grupo El Desembarco, que informó en un comunicado oficial que busca cerrar el acuerdo con el actual operador, después de implementar un análisis exhaustivo de las condiciones operativas, laborales y comerciales.

El Desembarco. Foto: Prensa

El grupo dueño de las marcas El Desembarco, Mr. Tasty y Mila and Go, confirmó que se encontraba “en las últimas instancias de negociación para la adquisición de Burger King Argentina, actualmente operada por el grupo mexicano Alsea”.

Sin embargo, Restaurant Brands International, dueña de Burger King a nivel global, tomó parte de la operación y eso moderó la velocidad de las tratativas, que ahora entraron en una fase de ralentización.

¿Cuándo se vendería Burger King en Argentina?

Tras los inconvenientes surgidos en la negociación, todo parece indicar que el sueño de El Desembarco de concretar la compra en 2025, no se podrá dar.

Si bien hasta el momento las negociaciones estarían encaminadas, la venta de la filial doméstica al grupo que cuenta con más de 50 locales operativos entre Argentina y los Estados Unidos ocurriría recién entre febrero y abril del año próximo.

Burger King. Foto: Unsplash

Mientras tanto, El Desembarco sigue ampliando su portafolio de activos con compras y apertura de más sucursales de sus controladas. En los últimos días, la compañía que preside Julio Gauna se quedó con la cervecería artesanal Gorilla, con lo cual también comienza a pisar fuerte en ese nicho.

De este modo, la firma muestra presencia en Buenos Aires, Rosario, Neuquén, Plottier, Comodoro Rivadavia, San Nicolás, Salta, Gualeguaychú, Chaco y Jujuy, por mencionar algunas plazas. El Desembarco planea sumar otros 20 locales antes de concluir 2025 y, en simultáneo, avanzar con una apertura en Paraguay.