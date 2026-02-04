Burger King se va de Argentina. Foto: Unsplash

La venta de Burger King en el país mostró sus primeros movimientos luego de que no prosperara el objetivo de Alsea de vender en conjunto la operación de la cadena en Argentina, Chile y México. Esto se debe a que el BBVA, banco que lleva adelante la transacción, informó que varios interesados superaron la primera etapa.

En esa línea, un grupo argentino y otro chileno son los candidatos que pican en punta para adquirir la operación de ambos países. Además, según fuentes del sector, otras dos ofertas (también argentina y chilena) apuntan a quedarse con los activos de dichos mercados.

Si bien no trascendieron los nombres de quienes pasaron el primer filtro, se supo que ni Desarrolladora Gastronómica (dueña de Dandy y Kentucky) ni Grupo El Desembarco realizaron ofertas para quedarse con las más de 100 tiendas que tiene en el país la cadena norteamericana.

De esta manera, los 4 grupos que continúan en carrera deberán presentar sus ofertas finales en abril. Las mismas dependerán gracias al acercamiento de la información detallada del negocio, hoy en manos del grupo mexicano Alsea.

Esta es una alternativa que cobró fuerza en el último tiempo frente a la falta de avances contundentes en las conversaciones entre Alsea, la empresa mexicana dueña de los activos locales, y El Desembarco. Cabe recordar que esta última -de capitales argentinos- es dueña de marcas como Mr. Tasty y Mila & Go, además de contar con presencia en los Estados Unidos.

Cierto es que, ante las fluctuaciones del mercado de consumo argentino, podría darse que la operación no se concretase con un único comprador, sino que los activos se estén vendiendo de manera fragmentada, y los locales queden bajo el control de distintos compradores.

En ese sentido, tal como señalaron desde la propia firma, “el grupo continúa afianzando su estrategia de expansión con la incorporación de una de las cervecerías artesanales más reconocidas del país”, en referencia a la adquisición de la cervecería artesanal Gorilla, recientemente.

Por qué se va Burger King de la Argentina

Cabe citar que las razones de la salida de Burger King del mercado argentino se basan en la merma sostenida de su rentabilidad, que había comenzado incluso antes del inicio de la pandemia de Covid-19. El cierre del histórico local de Corrientes y Florida fue una de las señales más visibles de esa crisis.

La apreciación cambiaria, la baja del turismo y la pérdida de poder adquisitivo explican un escenario que vuelve más compleja la venta y redefine el futuro de Burger King en la Argentina.