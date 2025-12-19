Ideal para las compras navideñas: un reconocido outlet abre una nueva sucursal en Buenos Aires con precios bajísimos

La empresa llegó al país con una estrategia clara: precios bajos, alto volumen y una apuesta fuerte por un público que busca calidad sin pagar de más.

Un reconocido outlet brasileño abre una nueva sucursal en Buenos Aires. Foto: Freepik.

La cadena brasileña Vestcasa aceleró su plan de expansión en la Argentina y suma nuevas aperturas en tiempo récord. Especializada en productos para el hogar y decoración a precios muy competitivos, la marca inauguró su primer local el 1 de noviembre en Liniers y este sábado 20 de diciembre abre su segunda tienda en Barracas.

La empresa nació en 2008 y hoy cuenta con una fuerte presencia regional: tiene 100 locales en Brasil y otros 100 en Paraguay. Detrás del proyecto están Ahmad y Mohamad Yassin, quienes heredaron el comercio familiar y decidieron apostar por un modelo basado en volumen, fabricación propia y precios accesibles.

Vestcasa produce gran parte de lo que vende: posee una planta textil en Brasil, otra dedicada a productos plásticos en Paraguay, y terceriza la fabricación de electrodomésticos en China.

Vestcasa abre dos tiendas outlet en Buenos Aires. Foto: Instagram @megavestcasa_argentina

Una estrategia de ventas exitosa

La clave de su crecimiento está en una estrategia de precios agresiva, acompañada por un uso intensivo de las redes sociales, donde comunican ofertas y rebajas varias veces por semana. En algunos de sus locales más grandes, como el de Ciudad del Este, incluso incorporaron un supermercado dentro del mismo espacio, un formato que por ahora no está previsto para el mercado argentino.

Cuando desembarcan en un país, no frenan. En Paraguay, además de las grandes ciudades, decidieron llegar a los barrios con un formato más chico llamado Nuestra Casa, que comercializa los mismos productos y les permite mayor cercanía con el público. El foco está puesto en consumidores que buscan equipar su hogar, pero tienen un poder adquisitivo limitado.

Vestcasa abre dos tiendas outlet en Buenos Aires. Foto: Instagram @megavestcasa_argentina

Vestcasa llegó a Argentina y superó las expectativas

Vestcasa llegó al país de la mano de Ahmad Yassine, presidente de Vestcasa Argentina, de 34 años, primo de los fundadores y ya radicado en la Argentina junto a su familia. A pesar del contexto de consumo retraído, decidió apostar por el mercado local.

El debut en Liniers superó todas las expectativas. El local, de 800 metros cuadrados, está ubicado sobre Avenida General Paz 10.674, casi Rivadavia. Aunque la apertura estaba prevista para las 8 de la mañana, desde las 4 AM ya había personas haciendo fila.

La cola llegó a extenderse por casi cuatro cuadras, con clientes que arribaron desde distintos puntos del conurbano y la Ciudad. Uno de los productos estrella fue la mopa giratoria, que se vendía a $5.500, menos de la mitad de su valor habitual.

Un outlet de Vestcasa abrió en Liniers. Foto: Instagram/@megavestcasa_paraguay

El surtido es acotado, pero estratégico: sábanas, acolchados, mantas, cubrecamas, baldes, recipientes plásticos, sillas y artículos de diseño como jarras decorativas y porta tortas concentran la oferta.

Vestcasa inaugura su segunda sucursal en Argentina: las promociones que trae

Este sábado 20, Vestcasa inaugura su segunda sucursal en Barracas, un local de 1.000 metros cuadrados ubicado en Avenida Regimiento Patricios 452, entre Arzobispo Espinoza y Wenceslao Villafañe. El día de la apertura funcionará de 8 a 20, mientras que luego el horario habitual será de 8 a 18, incluidos sábados y domingos. El 23 de diciembre abrirá hasta las 20 y el 24, hasta las 18.

Para la inauguración, lanzan promociones exclusivas por única vez. Por ejemplo, una caja organizadora de 29 litros con ruedas costará $4.900, a mitad de precio. Un kit de 10 envases plásticos se venderá a $3.900 y un juego de sábanas a $5.900. En estos casos, se permite una unidad por cliente al precio promocional; si se compran más, el valor puede duplicarse.

Vestcasa abre dos tiendas outlet en Buenos Aires. Foto: Instagram @megavestcasa_argentina

También habrá una almohada eco pluma a $4.900, una silla Gruvyer a $5.900 (hasta dos unidades por persona), un edredón Queen a $44.900, conservadoras térmicas de 22 litros a $4.900 y una almohada aloe vera a $19.900, entre otros productos. Para los días previos a Navidad, esperan mercadería nueva proveniente de sus plantas de Brasil y Paraguay.

Aceptan efectivo, transferencias y tarjetas de crédito, con hasta 3 cuotas sin interés, sin diferencias de precio según el medio de pago. Los mayoristas pueden acceder a mejores valores según el volumen de compra. Actualmente, la cadena registra entre 1.000 y 2.000 tickets diarios, con un ticket promedio que oscila entre $45.000 y $60.000.

Vestcasa abre dos tiendas outlet en Buenos Aires. Foto: Instagram @megavestcasa_argentina

Entre los artículos más vendidos se destacan la mopa giratoria, el cubre edredón, las sillas, las conservadoras y las cajas plásticas. La mopa, incluso, sigue generando sorpresa: en Liniers hoy se ofrece a $12.900 y continúa siendo uno de los productos más buscados.

Entre los artículos más vendidos se destacan la mopa giratoria, el cubre edredón, las sillas, las conservadoras y las cajas plásticas. La mopa, incluso, sigue generando sorpresa: en Liniers hoy se ofrece a $12.900 y continúa siendo uno de los productos más buscados.

Mientras tanto, la empresa ya prepara una nueva apertura para fines de enero en San Justo.