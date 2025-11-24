Regalos de Navidad a precios increíbles: una famosa cadena brasileña abrirá dos sucursales outlet en Buenos Aires
Se acerca la Navidad y todos buscamos regalos buenos, bonitos y económicos. Para ayudarnos, llega Vestcasa, la empresa brasileña especializada en artículos para el hogar que ya tiene un local en Buenos Aires y ahora planea abrir dos nuevas sucursales en el AMBA, convirtiéndose en una opción ideal para quienes quieren sorprender sin gastar de más.
Dónde estarán ubicadas las nuevas tiendas de Vestcasa
Actualmente, la tienda existente se encuentra en Liniers, mientras que la segunda sucursal estará ubicada en San Justo, cerca de Morón, en un espacio de 1.000 metros cuadrados con estacionamiento propio, según informó el presidente de la compañía, Ahmad Yassine, en diálogo con iProfesional. La tercera apertura será en Parque Patricios, y ambas inauguraciones están previstas antes de Navidad.
Vestcasa no solo se expandió en Brasil, donde ya posee más de un centenar de locales, sino que también consolidó su presencia en Paraguay, con numerosas sucursales, destacándose especialmente un edificio de nueve niveles en Ciudad del Este, que funciona como un multiespacio comercial.
El CEO de la empresa señaló: “Nuestra meta es abrir un local en cada provincia argentina y crecer progresivamente. Por el momento, continuaremos con el formato Vestcasa y no planeamos traer el concepto Nuestra Casa, más pequeño. La apertura de nuevos locales nos permitirá importar más mercadería a buen precio”.
Cuánto salen los productos en Vestcasa
En cuanto a los precios, algunos de los productos que estarán disponibles incluyen: 4 cajas organizadoras plásticas por $4.900, cobertor matrimonial a $20.000, sillas Lisboa a $9.900, almohadas Ecoplumay con aloe vera antialérgicas por $14.900 y mopa giratoria a $12.900.
Según el presidente de la compañía, “Queremos llegar a un público que actualmente no puede consumir. Al ser fabricantes de productos de plástico y blanquería, podemos ofrecer precios muy competitivos, incluso después de impuestos y nacionalización, con márgenes que nos permiten salir al mercado con valores atractivos”.
Tips para ahorrar en las compras navideñas
- Hacer una lista cerrada antes de salir: Definir qué regalas, a quién y cuánto se quiere gastar evita compras por impulso. Ir al supermercado o tienda con un plan reduce casi siempre el gasto final.
- Comprar con anticipación: A medida que se acerca Navidad, los precios suben y la variedad baja. Comprar varias semanas antes permite aprovechar promociones y elegir con calma.
- Aprovechar descuentos por pagos electrónicos: Bancos, billeteras virtuales y tarjetas suelen tener beneficios especiales. Antes de pagar, conviene revisar qué medio de pago ofrece mejor rebaja o reintegro.
- Armar regalos grupales: En vez de comprar varios regalos pequeños, un único regalo entre varias personas puede ser más significativo y económico, además de simplificar la búsqueda.
- Optar por regalos útiles y no decorativos: Regalar cosas que la persona realmente va a usar (como cuidado personal, cocina, plantas o accesorios prácticos) evita gastar en objetos que terminan guardados.
- Hacer regalos caseros: Galletitas navideñas, frascos con mix para brownie, velas, adornos, mermeladas o plantas reproducidas en casa pueden ser regalos económicos y con un toque personal.
- Usar envoltorios reciclados o simples: El papel especial, moños y cajas elevan el costo. Bolsas reutilizables, papel madera o diarios decorados con marcadores y ramitas pueden verse más lindos y costar menos.