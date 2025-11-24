Regalos de Navidad a precios increíbles: una famosa cadena brasileña abrirá dos sucursales outlet en Buenos Aires

Algunos de los productos que estarán disponibles incluyen: 4 cajas organizadoras plásticas por $4.900, cobertor matrimonial a $20.000, sillas Lisboa a $9.900, almohadas Ecoplumay con aloe vera antialérgicas por $14.900 y mopa giratoria a $12.900. Qué marca es y dónde estarán los locales.

Una famosa cadena brasileña abrirá dos sucursales outlet en Buenos Aires, imagen ilustrativa.

Se acerca la Navidad y todos buscamos regalos buenos, bonitos y económicos. Para ayudarnos, llega Vestcasa, la empresa brasileña especializada en artículos para el hogar que ya tiene un local en Buenos Aires y ahora planea abrir dos nuevas sucursales en el AMBA, convirtiéndose en una opción ideal para quienes quieren sorprender sin gastar de más.

Un outlet de Vestcasa abrió en Liniers. Foto: Instagram/@megavestcasa_paraguay

Dónde estarán ubicadas las nuevas tiendas de Vestcasa

Actualmente, la tienda existente se encuentra en Liniers, mientras que la segunda sucursal estará ubicada en San Justo, cerca de Morón, en un espacio de 1.000 metros cuadrados con estacionamiento propio, según informó el presidente de la compañía, Ahmad Yassine, en diálogo con iProfesional. La tercera apertura será en Parque Patricios, y ambas inauguraciones están previstas antes de Navidad.

Vestcasa abre dos tiendas outlet en Buenos Aires. Foto: Instagram @megavestcasa_argentina

Vestcasa no solo se expandió en Brasil, donde ya posee más de un centenar de locales, sino que también consolidó su presencia en Paraguay, con numerosas sucursales, destacándose especialmente un edificio de nueve niveles en Ciudad del Este, que funciona como un multiespacio comercial.

El CEO de la empresa señaló: “Nuestra meta es abrir un local en cada provincia argentina y crecer progresivamente. Por el momento, continuaremos con el formato Vestcasa y no planeamos traer el concepto Nuestra Casa, más pequeño. La apertura de nuevos locales nos permitirá importar más mercadería a buen precio”.

Vestcasa abre dos tiendas outlet en Buenos Aires. Foto: Instagram @megavestcasa_argentina

Cuánto salen los productos en Vestcasa

En cuanto a los precios, algunos de los productos que estarán disponibles incluyen: 4 cajas organizadoras plásticas por $4.900, cobertor matrimonial a $20.000, sillas Lisboa a $9.900, almohadas Ecoplumay con aloe vera antialérgicas por $14.900 y mopa giratoria a $12.900.

Según el presidente de la compañía, “Queremos llegar a un público que actualmente no puede consumir. Al ser fabricantes de productos de plástico y blanquería, podemos ofrecer precios muy competitivos, incluso después de impuestos y nacionalización, con márgenes que nos permiten salir al mercado con valores atractivos”.

Vestcasa abre dos tiendas outlet en Buenos Aires. Foto: Instagram @megavestcasa_argentina

Tips para ahorrar en las compras navideñas