El outlet de decoración que abrió en CABA y ofrece precios muy competitivos: dónde queda y todos los descuentos y promociones

La reconocida marca brasileña Vestcasa, especializada en artículos para el hogar y decoración, inauguró su primer local en Argentina y replica el exitoso modelo comercial que la empresa consolidó en Brasil y Paraguay.

Un outlet de Vestcasa abrió en Liniers. Foto: Instagram/@megavestcasa_paraguay

Un desembarco oficial se dio en la Argentina de una reconocida marca de Brasil, Vestcasa, especializada en artículos para el hogar y decoración y abrió su primer local en Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un nuevo outlet que busca ofrecer precios competitivos y una enorme cantidad de productos y variados. El nuevo centro comercial está ubicado en la avenida General Paz 10.674, en el barrio porteño de Liniers, a pocos metros de la avenida Rivadavia.

En apenas una semana de su apertura, el local ya se volvió furor por la cantidad de visitantes que tuvo y las ofertas y promociones que presenta.

¿Qué hay a la venta en Vestcasa?

Este outlet ofrece una amplia gama de artículos para el hogar: acolchados, juegos de sábanas, frazadas, mantas y almohadas, además de elementos de baño, juegos de jardín, mesas, sillas y objetos de decoración.

Algunos productos de Vestcasa. Foto: Instagram/@megavestcasa_argentina

También tiene cajas de herramientas, conservadoras portátiles, baldes, manteles, canastos plásticos, set de vasos, artículos de limpieza y muchos productos de uso cotidiano.

La propuesta de negocio de Vestcasa es ofrecer soluciones sencillas y estéticas con precios accesibles, y replica el modelo que tuvo éxito en Brasil y Paraguay, ahora en Argentina.

Algunos productos de Vestcasa. Foto: Instagram/@megavestcasa_argentina

Algunos de los productos destacados y sus precios son:

Cajas de herramientas a $4.500,

Sillas a $5.900.

Canastos organizadores entre $4.500 y $9.900,

Juegos de perchas entre $2.500.

Edredones de dos plazas a $34.900,

Mantas a $5.500,

Almohadas a $4.900.

Hay que tener en cuenta que las ofertas pueden variar según stock y temporada, aunque la marca garantiza mantener los precios competitivos todo el año.

Un outlet de Vestcasa abrió en Liniers. Foto: Instagram/@megavestcasa_paraguay

Vestcasa nació como un negocio familiar fundado en Brasil por los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin en 2008 y pronto creció al punto tal que hoy cuenta con cientos de locales en Brasil y también se expandió a Paraguay, donde hay enormes outlets, por ejemplo en Ciudad del Este.

Este local de Liniers atiende de lunes a domingo de 8 a 18 horas. Es recomendable asistir con tiempo por la cantidad de asistentes.