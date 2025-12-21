Su receta es un misterio: cuánto cuesta la torta de ricota de Gino, la mejor de toda CABA

Ideal para acompañar con un mate o un café, es un clásico que nunca falla.

Torta de ricota. Foto: Instagram @ginoelcapo

La torta de ricota es una delicia irresistible para los amantes de lo dulce. Su textura suave y cremosa, combinada con una base ligera, la convierte en una opción perfecta tanto para el desayuno como para la merienda. Ideal para acompañar con un mate o un café, es un clásico que nunca falla.

Entre todas las versiones que se pueden probar en Buenos Aires, la de Gino, histórica local de Villa General Mitre, se ganó un lugar especial en el corazón (y el paladar) de miles de fanáticos. Fundado en 1943, este emblemático local no solo es un verdadero templo de la pizza al molde: también ofrece una torta de ricota que muchos consideran de las mejores de toda CABA.

Una receta que se transmitió de generación en generación y que ubica en alto el nombre del barrio.

Cuánto sale la torta de ricota

La grande $26.000

La chica $22.000

Porción $4.300

Precios de Gino Foto: Instagram @ginoelcapo

La historia de la torta de ricota de Gino

El local, fundado en 1943, fue durante las décadas del 60 y 70 un punto de encuentro para vecinos y artistas.

Cuando el negocio se puso a la venta, tres amigos habitués del lugar, Facundo Rodríguez, Joaquín Ciafardini y Hernán Cousture, decidieron tomar la posta. Hoy, Gino produce más de 600 tortas grandes de ricota por semana y sigue siendo destino obligado para los fanáticos del buen postre.

Torta de ricota. Foto: Instagram @ginoelcapo

Comprar una torta de ricota en Gino es mucho más que llevarse un postre: es un ritual que une generaciones, a tal punto que en 2022 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró al local “sitio de interés cultural”.

La receta de 80 años de la torta de ricota nunca se tocó. Cuando se vendió el negocio, los nuevos compradores juraron mantener intacto el secreto que sigue vivo. “Estaba escrita en un papelito, bien de la vieja escuela y nos mostraron como hacerla paso a paso”, reveló Cousture en diálogo con TN.

La clave es simple, pero infalible: poca masa y “mucho relleno de la mejor ricota”. Cada una lleva más de un kilo y medio de ricota, lo que le da una textura húmeda, un sabor profundo y un equilibrio perfecto.

“Pese a la cantidad de queso que lleva, cuando te la pones este la torta en boca no es nada empalagosa, es como comer una nube de placer, cremosa y suave”, agregó Cousture.

La torta de ricota más famosa Foto: Instagram @ginoelcapo

¿Dónde está ubicada a la pizzería Gino?

Ubicada estratégicamente en el corazón del barrio porteño de General Villa Mitre, la pizzería Gino está situada Juan B. Justo 5183 entre Alfredo Bufano y Caracas.

La forma más directa de llegar a esta emblemática pizzería en transporte público es a través del Metrobus de Juan B Justo en la bajada de Artigas. Las líneas de colectivo que te dejan allí son el 34 y el 166.