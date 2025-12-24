Pirotecnia en las fiestas: las localidades de Argentina que tienen prohibido el uso de fuegos artificiales

Ante la época de mayor uso de pirotecnia en el país, distintos gobiernos locales tienen vigentes leyes en contra del impacto sonoro que pueden producir.

Fuegos artificiales, foto Reuters

La llegada de las fiestas de fin de año es un momento en el que crece el uso de pirotecnia en todo el país, lo que representa malestares y dolencias para animales y personas. En este marco, resulta fundamental repasar los sitios en los que está prohibido el uso de estos productos.

Un ejemplo reciente es el de la Ciudad de Buenos Aires, que anunció la restricción del uso de pirotecnia en el territorio porteño. La disposición anunciada por Jorge Macri, jefe de Gobierno, indica que la prohibición rige sobre la “pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad”.

“La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, explicó el mandatario.

La prohibición deberá acatarse tanto en Navidad como en Año Nuevo en CABA, además de que habrá que adecuar eventos y espectáculos organizados dentro del territorio porteño.

Cabe mencionar que la Provincia de Buenos Aires también tiene vigente una norma en contra del uso de fuegos artificiales, a través de la Ley 15.406, emitida en 2023. También la restricción es contra aquella de alto impacto sonoro. De todos modos, partidos como Berazategui, Bragado, Trenque Lauquen y Bahía Blanca tienen sus propias normativas con el objetivo de controlar el uso y la venta.

Todas las provincias con leyes contra la pirotecnia