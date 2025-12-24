Pirotecnia en las fiestas: las localidades de Argentina que tienen prohibido el uso de fuegos artificiales
Ante la época de mayor uso de pirotecnia en el país, distintos gobiernos locales tienen vigentes leyes en contra del impacto sonoro que pueden producir.
La llegada de las fiestas de fin de año es un momento en el que crece el uso de pirotecnia en todo el país, lo que representa malestares y dolencias para animales y personas. En este marco, resulta fundamental repasar los sitios en los que está prohibido el uso de estos productos.
Un ejemplo reciente es el de la Ciudad de Buenos Aires, que anunció la restricción del uso de pirotecnia en el territorio porteño. La disposición anunciada por Jorge Macri, jefe de Gobierno, indica que la prohibición rige sobre la “pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad”.
“La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, explicó el mandatario.
La prohibición deberá acatarse tanto en Navidad como en Año Nuevo en CABA, además de que habrá que adecuar eventos y espectáculos organizados dentro del territorio porteño.
Cabe mencionar que la Provincia de Buenos Aires también tiene vigente una norma en contra del uso de fuegos artificiales, a través de la Ley 15.406, emitida en 2023. También la restricción es contra aquella de alto impacto sonoro. De todos modos, partidos como Berazategui, Bragado, Trenque Lauquen y Bahía Blanca tienen sus propias normativas con el objetivo de controlar el uso y la venta.
Todas las provincias con leyes contra la pirotecnia
- Salta: la ley vigente en la capital provincial prohíbe la venta en la calle, así como también hay un trabajo para promover la celebración con fuegos artificiales lumínicos de bajo impacto. Además, se realizan controles para el secuestro de productos ilegales que no estén autorizados.
- Tierra del Fuego: en Ushuaia está prohibida la venta, uso, fabricación y tenencia de cualquier tipo de pirotecnia.
- San Luis: en Villa Mercedes hay una ley que apunta a la “Pirotecnia Cero”, que busca colocar multas millonarias, que aumentan si hay reincidencia.
- Córdoba: Bell Ville tiene prohibido cualquier fuego artificial sonoro.
- Entre Ríos: en Concepción del Uruguay se desalienta el uso de fuegos artificiales, además de que hay operativos para fiscalizar que se cumpla la normativa.
- Chubut: Puerto Madryn tiene leyes de prohibición, por lo que se disponen trabajos para chequear que no haya ni venta ni uso.
- Río Negro: la provincia tiene prohibida la venta y uso todos los productos, menos aquellos lumínicos. Además, sitios como Cipolletti, Roca, Allen, Villa Regina e Ingeniero Huergo tienen operativos particulares para detectar las infracciones.
- Neuquén: a través de la ley n° 3371, toda la provincia tiene prohibida la venta y uso de cualquier tipo de pirotecnia, con multas que pueden llegar a los 75 millones de pesos.
- Misiones: tiene una ley de pirotecnia cero desde 2010, que rige en toda la provincia.