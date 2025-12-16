Pirotecnia y mascotas en las fiestas: cómo afecta el ruido a los perros y qué hacer ante el miedo y el estrés, según un veterinario

Si bien el uso de la pirotecnia disminuyó, todavía sigue presente. Ante los casos de perritos que sufren miedo y estrés, el médico veterinario Dr. Diego Ferrera habló con Canal26.com y brindó recomendaciones.

¿Qué cosas no se deben hacer cuando un perro está asustando durante los fuegos artificiales?. Foto: Unsplash.

Las fiestas de fin de año están por llegar y, aunque son un momento ideal para festejar con nuestros seres queridos, pueden convertirse en un verdadero problema para nuestras mascotas. Cuando el reloj marca las 00 y comienzan los fuegos artificiales, muchos animales sufren estrés y miedo. Aunque su uso disminuyó, la pirotecnia todavía está presente.

En este contexto, el médico veterinario Dr. Diego Ferrera (MP 15228), director del Consultorio Veterinario Paunero, explicó en diálogo con Canal 26 cómo afecta la pirotecnia a los animales, qué cuidados se deben tener y cuáles son las señales que indican que un perro está sufriendo por los ruidos, entre otros puntos importantes a tener en cuenta.

¿Se puede identificar si un perro está sufriendo estrés o ansiedad durante la pirotecnia?. Foto: Freepik IA.

¿Qué efectos físicos y emocionales pueden generar los fuegos artificiales en los perros?

El veterinario explicó que los ruidos fuertes, como los de pirotecnia, pueden causar en los animales distintos efectos relacionados con el estrés: “Desde aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, hipersalivación, temblores, incontinencia urinaria, síntomas de ansiedad y miedo”.

“Los animales realmente lo perciben como una amenaza, y el cuerpo comienza a reaccionar de esa manera. Aparecen todos los signos asociados al estrés y a la liberación de adrenalina, porque el organismo interpreta que se encuentran en una situación de gran peligro”, agregó el especialista.

¿Hay razas más sensibles a los ruidos fuertes que otras?

Por otro lado, Diego Ferrera explicó que, en su experiencia, no observó razas más sensibles a los ruidos que otras, pero remarcó que hay algunas que la pasan peor, como son las braquicefálicas.

“Hemos visto casos en todas las razas, tanto pequeñas, medianas como gigantes. Sin embargo, hay animales que la pasan peor, especialmente las razas braquicefálicas, es decir, aquellas de nariz chata como el bulldog inglés, el bulldog francés o el pug. En estos perros, el aumento de la frecuencia respiratoria producto del estrés, sumado a sus dificultades respiratorias, hace que la situación sea particularmente complicada”, remarcó.

Las razas con nariz chata pueden sufrir más los fuegos artificiales. Foto: Freepik

Por otro lado, explicó que los perritos que están “humanizados” también la pasan muy mal durante la pirotecnia. “Aquellos que tienen fobias, ansiedad por separación y los perros que no pueden estar lejos de sus dueños —a quienes nosotros denominamos pacientes con algún trastorno de ansiedad— en situaciones de estrés la pasan mucho peor”.

¿Se puede identificar si un perro está sufriendo estrés o ansiedad durante la pirotecnia?

Si nuestra mascota está sufriendo estrés o ansiedad durante la pirotecnia, el especialista explicó que hay algunos signos que pueden detectarse. “Los síntomas que observamos en un paciente estresado están relacionados con la liberación de adrenalina: temblores, ansiedad, jadeo con la boca abierta —respiración agitada, con la lengua muy afuera y de color rojo intenso—, pupilas dilatadas y una marcada necesidad de esconderse o de buscar lo que nosotros llamamos un lugar seguro”, detalló.

“ Pueden arañar puertas, también rasguñar puertas, hacer pozos o buscar a los tutores de manera desesperada"

¿Qué efectos físicos y emocionales pueden generar los fuegos artificiales en los perros?. Foto: Unsplash.

Las cosas que no se deben hacer cuando un perro está asustando durante los fuegos artificiales

“Lo que no es recomendable hacer es no darle un lugar donde él se pueda sentir seguro”, comenzó explicando. “Hay que abrir las puertas de la casa, incluso a veces la de los placares, donde ellos van a buscar esconderse en un lugar donde se sientan seguros”, agregó el veterinario.

Además, aconsejó que “reducir los lugares donde puedan esconderse no es bueno, ya que no tendrán acceso a los espacios que eligen para refugiarse”. Y, por supuesto, remarcó la importancia de que no estén afuera.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar?

Frente a perros que sufren ansiedad o miedo a los ruidos, la clave es la prevención y el trabajo previo, ya que no se puede evitar la pirotecnia. “Una de las técnicas recomendadas es la habituación progresiva a los sonidos, reproduciendo fuegos artificiales a muy bajo volumen mientras el animal realiza actividades que le resulten placenteras, como comer algo que le guste, jugar o recibir caricias. Con el paso de las semanas, el volumen se incrementa de forma gradual hasta que el perro logra asociar el ruido con experiencias positivas”, explicó Diego Ferrera como una de las técnicas que pueden funcionar ante un perro con miedo.

¿Hay señales que indiquen que un perro necesite atención veterinaria urgente?. Foto: Unsplash.

“En cuanto a la medicación, ya no se aconseja el uso de sedantes como la acepromacina, ya que inmovilizan al animal, pero él sigue escuchando y sintiendo. En su lugar, se utilizan opciones más naturales, como triptófano y valeriana, que deben administrarse con, mínimo, 1 mes y medio de anticipación, ya que son productos naturales”, explicó el veterinario. “En casos severos, puede recurrirse a medicación específica para la ansiedad, siempre bajo supervisión veterinaria”, agregó.

Por otro lado, Diego explicó que el uso de feromonas ambientales, que son olores agradables que ellos sienten y les da sensación de calma, y un adecuado manejo del entorno, pueden ayudar a generar calma. La combinación de estas medidas, planificadas con la familia semanas antes, permite reducir los efectos negativos de los ruidos fuertes.

Miedo y ansiedad durante la pirotécnica: ¿hay señales que indiquen que un perro necesite atención veterinaria urgente?

“Generalmente, si estamos hablando de un perrito que no tiene antecedentes por enfermedad, hay que esperar que pase el episodio y generalmente no necesitan atención veterinaria”, reveló el especialista. Luego explicó por qué suceden estos episodios: “Hay que comprender que es una liberación de adrenalina y que el cuerpo lo podría llegar a manejar en un paciente sin antecedentes de patologías cardiovasculares”.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar?. Foto: Unsplash.

Sin embargo, el peligro puede existir si se trata de un perrito con antecedentes de cardiopatías. “Si el paciente tiene antecedentes de cardiopatías y a eso se le suma el factor estresante, puede llegar a haber una falla cardíaca”.

“Nosotros en veterinaria no tenemos el infarto de miocardio como sí existe en humanos, pero si a un paciente que tiene una disfunción cardíaca se le suma una frecuencia cardíaca alta, un jadeo excesivo y miedo, es una combinación que puede llegar a costarle la vida, pero serían casos muy particulares”, concluyó el especialista.