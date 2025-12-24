Qué hacer ante una quemadura en las fiestas de fin de año: los hospitales que estarán abiertos y cómo actuar en casa

En las fiestas de Navidad y Año nuevo, los heridos por uso de pirotecnia son muchos; en su mayoría niños y expectadores pasivos. A pesar de las campañas para concientizar sobre la necesidad de dejar de usar estos artefactos de estruendo por cuestiones de salud y la disminución de los datos de uso y heridos desde el 2020, las tragedias siguen sucediendo.

Cómo actuar ante una quemadura por pirotecnia

Las consultas por quemaduras asociadas al uso de pirotecnia, parrillas y accidentes domésticos aumenta durante las celebraciones de fin de año y, frente a este escenario, especialistas advierten sobre la importancia de la prevención y de la consulta temprana para evitar complicaciones.

Para la atención de emergencias, el Ministerio Público Titular informó centros de referencia como el Hospital de Quemados, los hospitales oftalmológicos Lagleyze y Santa Lucía, y los hospitales pediátricos Garrahan, Gutiérrez y Pedro de Elizalde, además de los teléfonos 100, 103 y 107 disponibles en la Ciudad de Buenos Aires.

Atención de emergencias en las fiestas por quemaduras de pirotecnia.

Además, especialistas indicaron el paso a paso desde casa para preservar la herida y que no se vuelva más grave. Es importante siempre concurrir al médico.

Qué hacer en caso de una quemadura: el paso a paso

Lavar la zona con abundante agua fresca, a temperatura ambiente, una vez apagada la quemadura.

No aplicar hielo , cremas, manteca ni pasta dental, ya que estos productos pueden agravar la lesión.

No retirar ropa ni accesorios adheridos a la piel.

No reventar ampollas en el domicilio porque provoca dolor y puede profundizar la lesión.

Acudir siempre a una guardia médica para una correcta evaluación.

Los datos fueron proporcionados a la Agencia Noticias Argentinas por el Dr. Hernán Aguilar, subjefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano. Y agregó: “En esta época vemos un aumento de consultas por quemaduras que, en muchos casos, podrían prevenirse. Cuando ocurren, es clave que acudan a la guardia de un centro especializado para evitar complicaciones”.

Hospital de Quemados

En tanto, se informó que los pacientes con quemaduras agudas deben concurrir inicialmente a una guardia para que se le realicen la evaluación y el tratamiento inmediato.

Los números de heridos por pirotecnia en las fiestas

Más de 1000 personas sufren lesiones por pirotecnia al año, de los cuales la mitad son niños, niñas y adolescentes, con lesiones oculares y quemaduras graves, y el 25% son espectadores pasivos, según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y el Ministerio Público Tutelar.

La mitad de los heridos por pirotecnia son niños.

Aunque las cifras de venta de pirotecnia y heridos vienen en caída desde el 2020, el MPT lanzó la campaña “Mejor sin pirotecnia” con el objetivo de promover festejos responsables durante Navidad y Fin de Año. La iniciativa apunta a desalentar el uso de artefactos de estruendo y fuegos artificiales por los riesgos que implican para la salud, el ambiente y la convivencia social.