Pese a la prohibición vigente, hubo al menos 18 heridos por uso de pirotecnia en la Ciudad

Varios centros de salud informaron ingresos de personas lesionadas por el uso de pirotecnia durante la Nochebuena.

Hospital del Quemado. Fuente: GCBA

Al menos 18 personas resultaron heridas por el uso de pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires durante los festejos por Navidad.

Desde anoche y hasta las 7:00 de este jueves, el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze asistió a 10 pacientes y todos los cuadros fueron ambulatorios.

Por su parte, otros siete afectados fueron asistidos en el Hospital Santa Lucía, donde uno de ellos requirió una intervención quirúrgica por lesiones menores, al tiempo que en el resto de los casos hubo no fue necesaria una internación.

En tanto, en el Hospital de Quemados se atendió a una menor de edad con heridas leves.

Heridos por pirotécnia.

Tragedia en Navidad: una niña de 12 años está grave tras sufrir una herida por una bala perdida

Una niña de 12 años sufrió una herida en su cabeza producto de una bala perdida en la madrugada de este jueves, en medio de los festejos por la Navidad, y se encuentra internada en grave estado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la menor se encontraba con su familia en la puerta de su casa en Pedro Castelli y Madero y, en un momento, cayó al piso.

Centro médico Trinidad Ramos Mejía. Foto: Galeno.

De inmediato, sus familiares advirtieron que la pequeña tenía sangre en la zona de la cabeza, por lo que la trasladaron Hospital San Juan de Dios, pero, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.

En tanto, se informó en un parte médico que la nena se encuentra en “estado crítico” debido a que la bala tiene orificio de entrada, pero no de salida y que el disparo fue en la zona de la nuca.