Cómo será la recolección de residuos en Año Nuevo en Buenos Aires: el detalle del miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero

Además de la recolección, el Gobierno porteño informó otros servicios públicos con cambios por las fiestas, como el estacionamiento medido, el Subte y el servicio de Ecobici, aunque muchos de estos funcionan con horarios especiales o suspensión de ciertas reglas durante ambos días.

Recolección de residuos en las fiestas Foto: Gobierno CABA

En Año Nuevo, el servicio de recolección de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cambia su funcionamiento el 31 de diciembre y 1 de enero, por lo que es importante tener el cronograma claro para evitar confusiones y contribuir a que las calles se mantengan limpias. Conocé los detalles.

El servicio de recolección de residuos no se prestará el 31 de diciembre, mientras que el 1 de enero se normalizará por la noche, siguiendo el esquema habitual de pasadas en los distintos barrios porteños.

Se recomienda no sacar residuos domiciliarios en la vía pública el 31 para evitar acumulación en las veredas y posibles sanciones.

Recomendaciones para el buen uso de un contenedor:

• Estacionar el auto a un metro del contenedor, dejando esa distancia por delante y por detrás. De esta forma se facilita la operación del camión recolector y se evitan daños.

• Respetar el lugar del contenedor. Los contenedores se ubican cumpliendo un conjunto de condiciones como la presencia de entradas de garaje, espacio para el transporte público, espacios reservados para discapacitados, desagües pluviales, luminarias, arbolado, etc. En caso extremo de necesitar mover el contenedor, solicitarlo al 147.

• No arrojar residuos áridos como cascotes, metales, maderas, restos de poda, etc. Los contenedores no son aptos para estos residuos y pueden dañan el equipo recolector. Para desechar estos residuos comunicarse al 147 para coordinar el retiro de los materiales.

• No trabar las tapas. Luego de depositar los residuos tapar el contenedor, así se evita el mal olor, se protege de la entrada de agua en caso de lluvia, o el ingreso de animales como gatos o aves.

• No sacar la basura cuando llueve. Ante la lluvia es posible que se tapen los sumideros y no se escurra el agua en forma correcta.

• Poner la basura dentro del contenedor. El camión recolector utiliza un sistema automatizado por lo que recoge solo lo que está dentro del contenedor.

Cómo funcionará el transporte y los servicios

El servicio de subterráneos y el Premetro mantendrá una operatividad diferenciada. Durante la jornada del miércoles, las líneas funcionarán desde las 6 hasta un horario de cierre estimado entre las 21 y las 22, dependiendo de la cabecera. El 1 de enero, el inicio del servicio se postergará hasta las 8, manteniendo el esquema de feriado durante todo el día.

El sistema ferroviario también ajustará sus horarios. Para el 31 de diciembre, los trenes de las líneas metropolitanas circularán con el cronograma de los días sábados. Por el contrario, el primer día de enero las formaciones operarán bajo el esquema de domingos y feriados, con servicios limitados y frecuencias extendidas.

Colectivos. Foto: NA

En cuanto al estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, se permitirá el aparcamiento general de vehículos en avenidas y calles donde habitualmente está prohibido los días hábiles de 7 a 21. Sin embargo, se mantiene la restricción en rampas, paradas de colectivos, sectores de carga y descarga, y arterias con carriles exclusivos de Metrobús.

En tanto, las estaciones de servicio permanecerán cerradas desde las 2 del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero. Durante este intervalo, solo se garantizará el suministro de combustible para vehículos de emergencia como ambulancias, patrulleros y dotaciones de bomberos.