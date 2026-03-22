Cómo funcionarán los servicios en Buenos Aires durante el feriado del 24 de marzo. Foto: NA / Damián Dopacio.

Con motivo del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difundió el cronograma especial de servicios públicos que regirá durante el lunes 23 y martes 24 de marzo. La medida implica modificaciones en áreas clave como salud, transporte, administración pública y espacios culturales.

La fecha, que conmemora a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina, genera cada año cambios en la dinámica urbana, por lo que resulta fundamental conocer qué servicios estarán disponibles y cuáles no.

Cómo funcionarán los servicios en Buenos Aires durante el feriado del 24 de marzo. Foto: NA.

Feriado del 23 y 24 de marzo en CABA: qué servicios funcionan y cuáles no

Salud, educación y administración

En el sistema sanitario, los hospitales públicos mantendrán activas sus guardias y servicios de emergencia durante las 24 horas, garantizando la atención ante situaciones críticas. Sin embargo, los consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y Centros de Diagnóstico Porteño permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

En el ámbito educativo, las escuelas no dictarán clases, en línea con el calendario oficial de feriados nacionales.

Por otro lado, las dependencias administrativas como la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales no abrirán sus puertas. El Registro Civil solo contará con una guardia de defunciones en horario reducido, de 8 a 12.

En el ámbito educativo, las escuelas públicas no dictarán clases, en línea con el calendario oficial de feriados nacionales. Foto: Unsplash.

Transporte y tránsito

El transporte público funcionará con cronogramas diferenciados. El servicio de subtes operará el lunes desde las 6 hasta la noche, mientras que el martes comenzará a las 8. En tanto, el sistema Ecobici mantendrá su funcionamiento con modalidades adaptadas a cada jornada.

En cuanto al tránsito, el estacionamiento estará permitido en avenidas y calles donde habitualmente está restringido en días hábiles, y no se aplicará el estacionamiento medido. Sin embargo, se mantendrán las prohibiciones en zonas específicas como carriles exclusivos, ciclovías y corredores de Metrobús.

Durante el feriado, no se aplicará el estacionamiento medido. Foto: NA.

Servicios urbanos y emergencias

La recolección de residuos funcionará con normalidad durante ambos días, garantizando la continuidad del servicio. Asimismo, áreas esenciales como Policía, Bomberos, Defensa Civil y las líneas de emergencia 911 y 103 operarán con guardias activas las 24 horas.

Los peajes también mantendrán su actividad habitual, aunque con horarios de hora pico correspondientes a fines de semana.

Los peajes mantendrán su actividad habitual. Foto: NA

Espacios públicos y culturales

Los parques, museos y centros culturales presentarán un esquema variado. Lugares como el Jardín Botánico y las reservas ecológicas estarán cerrados el lunes y abiertos el martes, mientras que otros espacios como el Ecoparque y la Usina del Arte permanecerán abiertos.

Los museos de la Ciudad funcionarán en general de 12 a 20, mientras que teatros y centros culturales tendrán cronogramas específicos según cada institución. El Teatro Colón, uno de los principales íconos culturales porteños, mantendrá sus puertas abiertas.

El Ecoparque y la Usina del Arte permanecerán abiertos durante el feriado. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Parques:

Jardín Botánico Carlos Thays: cerrado el lunes y abierto el martes.

Ecoparque: abierto.

Reserva Ecológica Costanera Sur: cerrada el lunes y abierta el martes.

Reserva Ecológica Costanera Norte: cerrada el lunes y abierta el martes.

Reserva Ecológica Lago Lugano: cerrada el lunes y abierta el martes.

Museos: estarán abiertos de 12 a 20.

Torre Monumental: abierta de 10 a 18.

Planetario: abierto el lunes y cerrado el martes.

Bibliotecas públicas: cerradas, a excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, que estarán abiertas de 10 a 20.

Teatros dependientes del GCBA:

Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.

Casa de la Cultura: abierta el lunes y cerrada el martes.

Centro Cultural San Martín: cerrado.

Centro Cultural 25 de Mayo: cerrado el lunes y abierto el martes.

Centro Cultural Recoleta: cerrado el lunes y abierto el martes.

Usina del Arte: abierta.

Teatro Colón: abierto.

Circuito de Espacios Culturales: abierto el lunes y cerrado el martes.

Con servicios esenciales garantizados y múltiples espacios culturales abiertos, Buenos Aires se adapta a una jornada que ofrecerá memoria, actividad urbana y propuestas recreativas.