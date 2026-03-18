Jubilados Foto: Foto generada con IA

El PAMI mantiene durante este 2026 un conjunto de prestaciones médicas y asistenciales destinadas a más de cinco millones de beneficiarios en todo el país.

Esto permite que los afiliados soliciten, a partir de una indicación médica, distintos productos de forma gratuita.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

¿Cuáles son los 3 servicios de PAMI con cobertura al 100%?

Anteojos

El programa de cobertura óptica permite que los afiliados accedan a lentes recetados sin costo una vez al año cuando existe una indicación médica emitida por un oftalmólogo. Este beneficio incluye diferentes tipos de lentes según la necesidad visual del paciente:

Lentes para visión cercana

Lentes para visión lejana

Lentes bifocales

Anteojos gratuitos del PAMI. Foto: X @PAMI_org_ar

Insumos para la movilidad y el cuidado domiciliario

Productos destinados a personas con movilidad reducida o necesidades de cuidado prolongado. Estos elementos buscan facilitar la atención domiciliaria.

Colchón antiescaras

Inodoro portátil

Trapecio para cama

Pañales descartables

El esquema se conoce como “HAD” (Higiénicos Absorbentes Descartables) y preveé una cantidad de unidades asignadas según la evaluación médica.

30 unidades mensuales

60 unidades mensuales

90 unidades mensuales

Pañales de PAMI Foto: PAMI

Cómo usar la app “Mi PAMI” para el seguimiento de tus insumos

La plataforma Mi PAMI cuenta con una sección denominada “Mis entregas”, que permitirá a los afiliados seguir el estado de los envíos de pañales y apósitos de manera online.

Mediante esta herramienta, los beneficiarios van a poder ver en qué etapa se encuentra el pedido. El sistema les va a informar si el paquete está en preparación, si ya fue despachado, si se encuentra en camino o si la entrega fue completada.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

Además, la plataforma mostrará información detallada sobre el contenido del paquete enviado y el domicilio registrado para la entrega.

Según indicaron desde el organismo, el objetivo es ofrecer a los afiliados información más clara y accesible sobre sus entregas.