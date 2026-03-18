Atención jubilados: cómo acceder a los 3 servicios de PAMI con cobertura gratis al 100%
El organismo mantiene prestaciones médicas y asistenciales sin costo destinadas a más de sus cinco millones de beneficiarios en todo el país. Conocé todos los detalles en la nota.
El PAMI mantiene durante este 2026 un conjunto de prestaciones médicas y asistenciales destinadas a más de cinco millones de beneficiarios en todo el país.
Esto permite que los afiliados soliciten, a partir de una indicación médica, distintos productos de forma gratuita.
¿Cuáles son los 3 servicios de PAMI con cobertura al 100%?
Anteojos
El programa de cobertura óptica permite que los afiliados accedan a lentes recetados sin costo una vez al año cuando existe una indicación médica emitida por un oftalmólogo. Este beneficio incluye diferentes tipos de lentes según la necesidad visual del paciente:
- Lentes para visión cercana
- Lentes para visión lejana
- Lentes bifocales
Insumos para la movilidad y el cuidado domiciliario
Productos destinados a personas con movilidad reducida o necesidades de cuidado prolongado. Estos elementos buscan facilitar la atención domiciliaria.
- Colchón antiescaras
- Inodoro portátil
- Trapecio para cama
Pañales descartables
El esquema se conoce como “HAD” (Higiénicos Absorbentes Descartables) y preveé una cantidad de unidades asignadas según la evaluación médica.
- 30 unidades mensuales
- 60 unidades mensuales
- 90 unidades mensuales
Cómo usar la app “Mi PAMI” para el seguimiento de tus insumos
La plataforma Mi PAMI cuenta con una sección denominada “Mis entregas”, que permitirá a los afiliados seguir el estado de los envíos de pañales y apósitos de manera online.
Mediante esta herramienta, los beneficiarios van a poder ver en qué etapa se encuentra el pedido. El sistema les va a informar si el paquete está en preparación, si ya fue despachado, si se encuentra en camino o si la entrega fue completada.
Además, la plataforma mostrará información detallada sobre el contenido del paquete enviado y el domicilio registrado para la entrega.
Según indicaron desde el organismo, el objetivo es ofrecer a los afiliados información más clara y accesible sobre sus entregas.