Invasión de medusas en una playa de la Argentina: alertan sobre un posible pico durante enero y febrero

La especie, llamada Chrysaora plocamia, es una de las más grandes de las que habitan el Golfo Nuevo. Si bien el contacto con su veneno puede generar ardor, un investigador aclaró que no es de las más peligrosas. “No hay que tenerles miedo, pero sí respeto y precaución”, advirtió.

Invasión de medusas en una playa de la Argentina. Foto: X @LMNeuquen

Los primeros veraneantes de la temporada se encontraron con una inesperada visita en las playas de Puerto Madryn: un centenar de medusas, que obligó a los bañistas de Chubut a extremar precauciones para evitar picaduras dolorosas y molestas.

La especie, que durante el último fin de semana se amontonó en las orillas, es la llamada Chrysaora plocamia, una de las más grandes de las que habitan el Golfo Nuevo. Si bien el contacto con su veneno puede generar ardor, un investigador aclaró que no es de las más peligrosas.

Medusa Chrysaora plocamia. Foto: Wikipedia.

“Tiene filamentos con células urticantes que liberan un veneno para capturar presas. Produce escozor y molestia, pero no quemaduras severas como otras especies”, explicó Pedro Barón, biólogo del Laboratorio de Oceanografía del Cenpat-Conicet.

En diálogo con ‘LMNeuquén’, Barón indicó que la Chrysaora plocamia es una especie común en el Golfo Nuevo, registrada científicamente desde la década del 70 del siglo pasado, y recordó tres anteriores ocasiones en las que la playa madrynense se llenó de dichas “aguas vivas”.

“ “Hubo floraciones importantes en 1978, 1998 y entre 2000 y 2001, cuando incluso llenaron las playas”, recapituló el biólogo.

Las medusas tienen un ciclo de vida anual que alterna dos fases: una microscópica, llamada pólipo, que se fija al sustrato durante el otoño e invierno, y otra macroscópica, la medusa propiamente dicha, que predomina en primavera y verano.

“Generalmente aparecen en grandes cantidades en diciembre y el pico se da en enero o febrero. A partir de abril ya no se las ve en la costa”, señaló Barón. Las floraciones como la que se produjo este año se dan cuando hay abundancia de alimento, especialmente en la etapa larval.

Las medusas encontradas en las playas de Puerto Madryn, Chubut. Foto: X @LMNeuquen

Y agregó al respecto: “Si las condiciones son favorables, sobreviven muchas larvas, crecen rápido y explotan el ambiente. Son lo que llamamos “Estrategas R”, organismos de vida corta, reproducción rápida y recambio generacional veloz”.

“Las medusas se alimentan de plancton. En años donde hay mucho plancton, sobreviven muchas más larvas y se forman poblaciones muy densas, como las que estamos viendo ahora”, sentenció el biólogo del Laboratorio de Oceanografía del Cenpat-Conicet.

¿Qué hacer si te pica una medusa?

En caso de sufrir una eventual picadura de medusa, Barón recomendó salir inmediatamente del agua, retirar los filamentos con un objeto (no con la mano), enjuagar con agua de mar, aplicar frío o vinagre diluido y, de ser posible, consultar a un médico.

También, pueden usarse cremas con hidrocortisona, como Demacort o Hipoglós, para aliviar la inflamación. “No hay que tenerles miedo, pero sí respeto y precaución. Son parte del sistema marino y su presencia responde a procesos naturales”, finalizó.