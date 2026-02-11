Medusas en Mar del Plata. Foto: NA.

El aumento de la temperatura del mar en la Costa Atlántica se siente en Mar del Plata y arrastra un fenómeno cada vez más frecuente: la aparición de medusas cerca de la orilla.

Guardavidas de Punta Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata, hablaron con la Agencia Noticias Argentinas y aseguraron que es un fenómeno habitual y que “ocurre todos los veranos en algún momento”.

Con el agua más cálida de lo habitual, estos organismos marinos aparecen cerca de la costa y pueden picar a los que se meten al mar, provocando diferente tipo de problemas.

Por qué aumenta la aparición de medusas cuando el mar está caliente

Las medusas —también conocidas como aguavivas— no atacan: se desplazan arrastradas por las corrientes y el viento. Sin embargo, el calor del agua favorece su reproducción y hace que se acerquen a la costa en mayor cantidad.

Especialistas señalan que los veranos con temperaturas del mar por encima del promedio, como ocurre este año en Mar del Plata, incrementan la probabilidad de encuentros con estos animales gelatinosos, especialmente en días de poco oleaje.

Medusas en Mar del Plata. Foto: NA.

Por qué pican las medusas

Las medusas poseen tentáculos con células urticantes que liberan toxinas al contacto con la piel. La picadura suele provocar ardor intenso, enrojecimiento, picazón, sensación de quemadura.

En la mayoría de los casos, las picaduras no son graves, pero sí muy molestas, sobre todo en niños y personas con piel sensible.

Cómo combatir la picazón y aliviar el dolor

Ante una picadura de medusa, los guardavidas recomiendan: salir del agua inmediatamente, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (nunca con agua dulce), aplicar vinagre si está disponible, ya que ayuda a desactivar las toxinas, colocar frío local (hielo envuelto en una tela).

En caso de dolor persistente, usar una crema con corticoides o antihistamínicos, siempre bajo indicación médica.

Si aparecen síntomas más severos como dificultad para respirar, mareos o inflamación excesiva, se debe consultar de inmediato en un centro de salud.

Las medusas encontradas en las playas de Puerto Madryn, Chubut. Foto: X @LMNeuquen

Cómo evitar una picadura de medusa

Evitar por completo las picaduras es difícil, pero sí se pueden tomar precauciones: prestar atención a los avisos de los guardavidas, evitar bañarse cuando se observan medusas en el agua o en la orilla, no tocarlas, ni siquiera cuando parecen muertas, usar remeras UV o trajes de neoprene para reducir el contacto con la piel, entrar al mar con cuidado y evitar zonas donde el agua esté muy calma.

Un fenómeno cada vez más común

La presencia de medusas en Mar del Plata ya no es un hecho aislado. El calentamiento del mar y los cambios climáticos hacen que estos episodios se repitan con mayor frecuencia durante el verano.

Mientras tanto, la recomendación es clara: informarse, prevenir y actuar rápido ante cualquier picadura para disfrutar del mar sin sobresaltos.