Medusa gigante en el Mar Argentino. Foto: captura video.

Científicos argentinos hallaron una medusa fantasma gigante en el fondo del Mar Argentino durante una expedición marina encabezada por el CONICET y la UBA.

Se trata del ejemplar de Stygiomedusa gigantea que fue encontrado a más de 250 metros de profundidad. Esta es una especie rara y poco observada que puede alcanzar dimensiones extraordinarias, según informaron los investigadores.

Encontraron una medusa gigante en el Mar Argentino. Video: X.

La medusa sorprendió a los científicos por sus enormes dimensiones, las cuales fueron comparadas con las de un ómnibus escolar, mientras que la misma fue hallada a unos 253 metros de profundidad en el talud continental.

Se trata de una especie que, a diferencia de otras, carece de tentáculos urticantes y se alimenta mediante cuatro largos brazos bucales que pueden extenderse hasta 10 metros, utilizados para capturar plancton y pequeños peces, mientras que la campana puede medir cerca de un metro de diámetro, lo que, junto a sus brazos, genera un impacto visual inusual.

Medusa gigante en el Mar Argentino. Foto: captura video.

En tanto, se indicó que la expedición se llevó a cabo a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y que durante la misma se recorrieron zonas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con el objetivo de explorar áreas poco conocidas del océano argentino.

Invasión de medusas en una playa de la Argentina: alertan sobre un posible pico durante febrero

Los primeros viajeros en llegar a las costas de Argentina se encontraron con una inesperada visita en las playas de Puerto Madryn: un centenar de medusas, que obligó a los bañistas de Chubut a extremar precauciones para evitar picaduras dolorosas y molestas.

La especie es la llamada Chrysaora plocamia, una de las más grandes de las que habitan el Golfo Nuevo. Si bien el contacto con su veneno puede generar ardor, un investigador aclaró que no es de las más peligrosas.

Las medusas encontradas en las playas de Puerto Madryn, Chubut. Foto: X @LMNeuquen

“Tiene filamentos con células urticantes que liberan un veneno para capturar presas. Produce escozor y molestia, pero no quemaduras severas como otras especies”, explicó Pedro Barón, biólogo del Laboratorio de Oceanografía del Cenpat-Conicet.

En diálogo con ‘LMNeuquén’, Barón indicó que la Chrysaora plocamia es una especie común en el Golfo Nuevo, registrada científicamente desde la década del 70 del siglo pasado, y recordó tres anteriores ocasiones en las que la playa madrynense se llenó de dichas “aguas vivas”.

Las medusas tienen un ciclo de vida anual que alterna dos fases: una microscópica, llamada pólipo, que se fija al sustrato durante el otoño e invierno, y otra macroscópica, la medusa propiamente dicha, que predomina en primavera y verano.