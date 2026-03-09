Aparecieron medusas de agua dulce en el Parque Nacional Nahuel Huapi por primera vez en la historia. Foto: nahuelguapi.gov.ar.

Un descubrimiento reciente sorprendió a los científicos que monitorean los ecosistemas patagónicos. Por primera vez en la historia, se detectó la presencia de medusas de agua dulce en el Parque Nacional Nahuel Huapi, uno de los espacios naturales más importantes de la Argentina.

El hallazgo ocurrió durante un monitoreo ambiental realizado en la Laguna Bullines, donde especialistas del área de Biología de la Conservación encontraron ejemplares de esta especie, originaria de Asia y considerada invasora en distintos ecosistemas del mundo.

Aparecieron medusas de agua dulce en el Parque Nacional Nahuel Huapi por primera vez en la historia. Video: Instagram / parquenacionalnahuelhuapi.

La aparición generó sorpresa entre los investigadores y también preocupación, ya que la presencia de organismos no nativos puede alterar el equilibrio ecológico de lagos y lagunas.

¿Qué se sabe sobre las medusas de agua dulce?

Las medusas detectadas pertenecen a una especie que, a pesar de su aspecto llamativo, suele ser pequeña y difícil de detectar en los ecosistemas acuáticos.

Según explicaron especialistas, estas medusas se caracterizan por su gran capacidad de adaptación y por reproducirse con relativa facilidad en ambientes nuevos, lo que facilita su expansión en distintos cuerpos de agua.

En diferentes regiones del mundo, la presencia de esta especie provocó cambios en las cadenas alimentarias de los ecosistemas acuáticos, afectando a peces y otros organismos.

¿Por qué preocupa la presencia de estas medusas en la Patagonia?

El principal temor de los científicos es que la especie pueda expandirse dentro del parque y modificar el equilibrio natural de los ambientes acuáticos.

Entre los posibles impactos ambientales que se analizan se encuentran:

Desplazamiento de especies nativas.

Cambios en el ciclo natural del agua.

Alteraciones en la cadena alimentaria de lagos y lagunas.

Efectos indirectos sobre peces y otros organismos acuáticos.

Por este motivo, la Administración de Parques Nacionales inició estudios específicos para comprender cómo llegaron las medusas a la laguna y cuál podría ser su evolución en el ecosistema.

Tras el hallazgo, las autoridades confirmaron que continuarán con tareas de monitoreo permanente en la Laguna Bullines y en otros espejos de agua del parque.

Además, solicitaron la colaboración de turistas y residentes de la zona para reportar cualquier avistamiento de medusas u organismos extraños en lagos y lagunas.

El objetivo es detectar rápidamente nuevos ejemplares y evaluar si la especie podría expandirse dentro de uno de los ecosistemas más importantes de la Patagonia.