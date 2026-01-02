Aeroparque colapsado en pleno inicio de las vacaciones: más de 90 vuelos demorados y cancelaciones

El inicio del año estuvo marcado por el caos en Aeroparque: un fuerte temporal afectó a varias aeronaves, provocó demoras y obligó a cancelar vuelos. Aunque la situación comenzó a normalizarse, todavía hay servicios reprogramados y pasajeros que reclaman falta de información.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

En medio del movimiento masivo por el inicio de las vacaciones, este viernes fue especialmente complicado en Aeroparque. A lo largo de la jornada se registraron más de 90 vuelos con demoras y al menos cuatro cancelaciones, lo que generó malestar entre los pasajeros.

Con el correr de las horas, el panorama empezó a mejorar, aunque sin resolverse del todo: todavía hay 21 vuelos demorados y tres cancelados. Muchos viajeros aseguraron que no recibieron explicaciones claras sobre lo ocurrido.

La primera demora registrada fue la de un vuelo de Flybondi con destino a Asunción, previsto para las 8.40, mientras que el último servicio con retrasos informados corresponde a una salida programada para las 18.40.

Flybondi. Foto: Instagram @flybondioficial

No obstante, el problema no se limitó a una sola empresa: una gran parte de las demoras, especialmente en vuelos de cabotaje, estuvo vinculada a servicios de Aerolíneas Argentinas.

Vuelos demorados y cancelados en Aeroparque: qué fue lo que pasó

Durante la jornada, numerosos vuelos registraron retrasos promedio de entre 30 minutos y una hora. En algunos casos las demoras se produjeron porque varias aeronaves no lograron regresar a tiempo desde sus aeropuertos de origen, principalmente a raíz de las malas condiciones climáticas.

Aerolíneas Argentinas confirmó que cinco de sus aviones quedaron fuera de operación tras haber sido afectados por la caída de granizo y debieron permanecer en proceso de inspección, lo que impidió que despegaran desde Córdoba. El aeropuerto de esa ciudad permaneció cerrado de manera preventiva el jueves, luego de un fuerte temporal con ráfagas que superaron los 100 km/h y granizo de gran tamaño que golpeó a la capital provincial.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

La situación también impactó en otras compañías. Un avión de Latam sufrió daños en el parabrisas como consecuencia del granizo, mientras que durante la mañana de este viernes continuaban las condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto cordobés, lo que complicó la reanudación normal de los vuelos.

En el caso de Flybondi, cuatro servicios fueron directamente cancelados debido a distintos inconvenientes operativos, ya que parte de su flota se encuentra fuera de servicio. Uno de los episodios más críticos fue el del vuelo FO 5950 con destino a Florianópolis, que estaba programado para despegar a las 00.40 y recién pudo hacerlo a las 7.23.

Aerolíneas Argentinas confirmó que cinco de sus aviones quedaron fuera de operación. Foto: Unsplash.

Desde el sector aeroportuario señalaron que el escenario podría comenzar a normalizarse hacia el final de la tarde, a medida que las aeronaves afectadas vuelvan a estar operativas.

Según consignaron medios nacionales, durante la tarde se reportaron demoras en vuelos con destino a Río de Janeiro, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Santiago del Estero, Iguazú, El Calafate, San Pablo, Ushuaia y Córdoba.