Conexión entre Aeroparque y Ezeiza: las mejores opciones para viajar rápido y seguro. Foto: Freepik.

Moverse entre el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es uno de los desafíos más habituales para pasajeros que realizan conexiones aéreas en Buenos Aires.

Aunque la distancia entre ambos puntos es de aproximadamente 32 kilómetros, el factor determinante suele ser el tránsito, que puede duplicar los tiempos de viaje en determinados horarios. Por ese motivo, elegir el medio de transporte adecuado y salir con anticipación resulta clave para evitar demoras y pérdidas de vuelo.

Traslados privados: la opción más rápida y confiable

Los traslados privados puerta a puerta se consolidan como la alternativa más segura y eficiente, especialmente para quienes viajan con poco margen de tiempo o con equipaje voluminoso. Empresas habilitadas ofrecen vehículos exclusivos con chofer profesional, seguimiento del vuelo y coordinación ante posibles cambios de horario.

En condiciones normales de tránsito, el viaje entre Aeroparque y Ezeiza demora entre 40 y 60 minutos, aunque en horas pico puede extenderse. Si bien es la opción más costosa, es también la más elegida por pasajeros internacionales y viajeros frecuentes que priorizan previsibilidad y comodidad.

Muchas empresas ofrecen servicios de traslado en bus, minibus, charter y remis. Foto: Unsplash.

Taxis y aplicaciones

Los taxis oficiales y las apps de transporte como Uber, Cabify y DiDi representan una alternativa intermedia entre precio y confort. Están disponibles las 24 horas y permiten un traslado directo sin trasbordos.

La recomendación es siempre utilizar paradas oficiales dentro de los aeropuertos o aplicaciones reconocidas, evitando acuerdos informales. En franjas horarias de alto tránsito, especialmente por la mañana temprano y al final de la tarde, el tiempo de viaje puede aumentar considerablemente, por lo que conviene salir con al menos una hora extra de margen.

Costo aproximado de un viaje en Uber desde Aeroparque hasta el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: Uber.

Transporte público: la alternativa más económica

Para quienes buscan minimizar gastos, el transporte público es la opción más accesible. Sin embargo, también es la menos conveniente en términos de tiempo y comodidad. El trayecto requiere combinaciones de colectivos y, en algunos casos, trenes, con al menos un trasbordo.

El tiempo total de viaje suele superar las dos horas y no se recomienda para pasajeros con mucho equipaje o vuelos con horarios ajustados. Además, ante demoras imprevistas, el riesgo de llegar tarde al aeropuerto es elevado.

La línea 8 (Aeroparque Jorge Newbery - Aeropuerto Ezeiza) está operativa los todos los días.

Combis y shuttles compartidos

Las combis compartidas funcionan como un punto intermedio entre el traslado privado y el transporte público. Ofrecen salidas programadas, conexión directa entre Aeroparque y Ezeiza y tarifas más accesibles que un servicio exclusivo.

El tiempo de viaje puede variar según la cantidad de pasajeros y paradas intermedias, aunque suele ser más previsible que el transporte público. Es una opción frecuente entre turistas y viajeros solos.

Para ir al Aeropuerto de Ezeiza en "combi" o shuttle, las opciones principales son Tienda León, con salidas desde Puerto Madero (Av. Madero 401), y el Minibus Ezeiza, que tiene servicios de horarios fijos.

Consejos clave para evitar contratiempos

Salir con al menos tres horas de anticipación si el vuelo es internacional.

Tener en cuenta el horario y el estado del tránsito en Buenos Aires.

Priorizar servicios oficiales y empresas habilitadas.

Verificar si la aerolínea ofrece traslados incluidos o convenios especiales.

Elegir cómo ir de Aeroparque a Ezeiza o viceversa depende del presupuesto, el tiempo disponible y el nivel de comodidad buscado. Planificar el traslado con anticipación sigue siendo la mejor estrategia para garantizar un viaje seguro, eficiente y sin sobresaltos, especialmente en una ciudad donde el tránsito puede convertirse en un factor decisivo.