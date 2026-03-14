El mega túnel que conectará CABA con la Costanera y Aeroparque ya está en obras:

Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En los próximos días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iniciará los trabajos para construir el Anillo La Pampa, un proyecto destinado a mejorar la conexión entre los barrios de Belgrano y Palermo con la Costanera y Aeroparque. A raíz del comienzo de las obras, desde el miércoles 18 de marzo habrá una serie de cortes de tránsito y desvíos que impactarán principalmente en la zona del puente Lugones y en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

La iniciativa fue anunciada el año pasado por el jefe de Gobierno Jorge Macri y contempla la conexión de la calle La Pampa desde la avenida Avenida Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte. El plan incluye la construcción de un túnel para vehículos y un paso elevado destinado a peatones y ciclistas, con el objetivo de mejorar la circulación en esa zona de la ciudad.

Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Comenzaron las obras del Anillo La Pampa: cortes, desvíos y otros cambios en el transporte

Debido a las tareas iniciales, la calle La Pampa permanecerá cerrada al tránsito entre Lugones y Figueroa Alcorta. Además, se restringirá el acceso vehicular al Avenida Lugones a la altura de La Pampa, lo que obligará a modificar los accesos habituales.

Como alternativa, los automovilistas podrán utilizar las rampas ubicadas en Avenida Udaondo o continuar hasta Ombúes de Hudson para ingresar o salir de la autopista.

Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Los cambios también impactarán en el transporte público. Las líneas de colectivo Línea 28 y Línea 130 deberán modificar parte de sus recorridos.

En el caso de la línea 28, que antes circulaba desde La Pampa hacia Figueroa Alcorta y continuaba hacia la Costanera, el nuevo recorrido partirá desde el Puente Scalabrini Ortiz directamente hacia la zona costera.

Por su parte, el ramal La Boca por Panamericana de la línea 130, que atravesaba los Bosques de Palermo y tomaba La Pampa por Lugones para luego continuar por Dorrego, desviará su trayecto hacia la Avenida del Libertador.

Con el objetivo de evitar congestionamientos en el área durante las obras, el gobierno porteño también decidió habilitar nuevamente la salida de Lugones hacia Udaondo, que se encontraba cerrada desde enero debido a los trabajos de ampliación del Puente Labruna.

Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Qué se sabe sobre la obra del Anillo La Pampa?

La extensa obra se encontrará bajo la calle La Pampa, la avenida Leopoldo Lugones, la autopista Illia y las vías del Belgrano Norte; y tendrá como objetivo mejorar la conexión entre la Ciudad, el Aeroparque y la Costanera. Se trata de un túnel de doble mano para vehículos y un puente peatonal y para ciclistas en forma de corona, tendrá un diámetro de 140 metros y un mirador panorámico. Para el que pretende ser un nuevo ícono urbano para la Ciudad se intervendrán 10 mil metros cuadros y se hará una inversión que superará los $50 mil millones.

"Anillo La Pampa", el puente que busca unir la Ciudad con Aeroparque y la Costanera. Foto: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Se estima que la obra tenga inicio en 2026 y su ejecución se extienda por un plazo aproximado de 20 meses. El objetivo es agilizar el tránsito vehicular, peatonal y de ciclistas “de manera segura y eficiente” desde la avenida Figueroa Alcorta hasta la avenida Costanera Rafael Obligado.

El proyecto es de MZM Arquitectos y resultó ganador de un concurso internacional, en donde se eligió la que más valor aporta en cuatro aspectos clave: transporte, espacio público, seguridad y conectividad. Además, va a complementar la obra de ampliación y refuncionalización del nuevo puente Labruna del estadio de River y el Parque de Innovación.