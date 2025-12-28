Caos en Aeroparque tras demoras y desvíos: ¿los vuelos de fin de año corren peligro?

Un imprevisto complicó las operaciones de este fin de semana, por lo que muchos pasajeros se preocuparon por los vuelos pactados para los últimos días del año.

Vuelos cancelados en Aeroparque Jorge Newbery, Aerolíneas Argentinas, NA

Este sábado se vio atravesado por inesperados problemas para viajar en Aeroparque. Más de 70 vuelos se vieron afectados con demoras y desviaciones, producto de tareas de mantenimiento sobre la pista por un desprendimiento del asfalto, que fue atribuido a la potente ola de calor que padece Buenos Aires.

En este marco, una duda que aparece en muchos pasajeros es si esta problemática puede afectar los vuelos que están pactados para los últimos días del año. Dada la fecha, muchas personas vuelan a distintos destinos para reencontrarse con su familia.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

Problemas para volar en Aeroparque

La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17, debido a tareas de mantenimiento en un sector lindante a la cabecera sur de la pista, ya que no se pudieron concluir con los trabajos en el tiempo previsto.

Los factores del problema fueron dos, según informó Noticias Argentinas: la tormenta de días atrás y el calor que impacta sobre el AMBA. Esa parte de la pista sufrió algunos desprendimientos, que debieron ser removidos y por protocolo debieron cancelarse las operaciones.

El sector afectado no corresponde a la pista propiamente dicha, sino a uno de los sitios aledaños a la cabecera 31, que es la que se encuentra en la zona sur del Aeroparque.

Aviones en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Foto: Télam.

A partir de las 17 se reanudaron las operaciones, tanto de despegues como de aterrizajes, pero se advirtió que las demoras pueden persistir durante el resto del sábado y no se descarta el domingo. Incluso algunos servicios fueron desviados a Ezeiza y deben retornar para retomar sus servicios.

Fuentes de Aeropuertos Argentina, indicaron a la agencia Noticias Argentinas, que los trabajos se debieron a que “en una inspección de rutina de la pista, se detectaron grietas y pequeños desprendimientos de la zona cercana a la cabecera sur, junto a la pista de rodaje”.

Explicaron que, si bien la zona afectada no está en la pista y no impedía el normal desarrollo de las operaciones, “la posibilidad de un desprendimiento mayor, justo en el lugar donde los aviones les ponen la mayor potencia a los motores, podía provocar una ingesta y consecuente perjuicio para la aeronave”.

Aerolíneas Argentinas, flota de aviones, Aeroparque, NA

“Se decidió entonces realizar las tareas de remoción de las partes desprendidas, y la tarea llevó un poco más del tiempo previsto inicialmente, pero a partir de las 17 se reanudaron las operaciones normalmente”, indicaron.

¿El problema en Aeroparque puede extenderse hasta Año Nuevo?

De todos modos, esta situación no parece prolongarse en el tiempo, algo que no pondrá en peligro los vuelos cercanos al fin de año. De todos modos, tienen que completar las tareas pendientes en el lugar.

Adelantaron, también, que se está analizando con la autoridad aeronáutica el momento en que se llevarán a cabo los trabajos de consolidación de la zona afectada, para lo cual será necesario interrumpir nuevamente las operaciones.

“Se está viendo el momento en que se pueda llevar adelante esta tarea con la menor afectación de los vuelos, posiblemente en horas de la madrugada, pero indefectiblemente algunos de los servicios van a tener que ser reprogramados”, detallaron finalmente.