Nuevas obras en el tren Belgrano Norte: cómo afectará al servicio

La línea Belgrano Norte se verá afectado por trabajos que salen a licitación, en busca de mejorar el servicio, tanto en velocidad como seguridad.

Trenes de la línea Belgrano Norte. Foto: Instagram

Se anunciaron nuevas obras en la línea Belgrano Norte de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En principio, se lanzó la licitación por parte de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), en busca de que haya mejoras en el servicio, con menos demoras y una optimización en la seguridad.

Cómo afectarán al servicio las obras en el tren Belgrano Norte

Cabe mencionar que el primer paso es que se lleven adelante las licitaciones de dichos proyectos. Por ende, todavía se desconoce el impacto que tendrán en el funcionamiento de esta línea de trenes, como demoras y cancelaciones por las obras a realizar.

Tren Belgrano Norte. Foto: Instagram @lineabelgranonorte

Las obras a realizar en el Tren Belgrano Norte

Una de las contrataciones que se licitan tiene que ver con la rehabilitación del sistema de señalamiento automático que ocupa el trazado entre las estaciones Boulogne y Montes. El objetivo de la obra es habilitar el sistema de frenado automático ATS en dicho sector.

ADIF indicó que actualmente hay “graves falencias que generan demoras en la frecuencia y problemas de seguridad”.

Este proyecto incluye la adecuación de las señales, la conexión del cableado con pasos a nivel, adecuación de circuitos de vía, además de la instalación de protecciones contra robo, tendido de cableado y reubicación del sistema ATS.

Belgrano Norte

Actualmente, la misma línea se encuentra en obras de señalamiento entre las estaciones de Ciudad Universitaria y Grand Bourg. Dichos trabajos están a cargo de Herso S.A., bajo un plazo de terminación de dos años.

La segunda licitación vinculada al Belgrano Norte tiene que ver con 18 aparatos de vía (ADV) y repuestos, con el fin de renovar componentes en las estaciones: Los Polvorines, Aristóbulo del Valle, Munro, Villa Rosa y Del Viso. El objetivo del proyecto es aumentar la velocidad, así como aportar más seguridad en el viaje a los pasajeros.

Trenes de la línea Belgrano Norte. Foto: Instagram

Más allá de que la línea está operada por Ferrovías hace más de tres décadas, estas obras serán financiadas por el Estado nacional. La empresa tenía un contrato original hasta 2018, aunque fue renovado en distintas ocasiones.

El Estado ya había estado detrás de otras obras en el Belgrano Norte entre 2017 y 2024. Esto incluyó la reconstrucción de estaciones, nuevas estaciones y la reubicación de la estación Saldías, además de la ampliación de la terminal de Retiro.