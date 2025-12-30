Cancelaron dos trenes de larga distancia que recorrían el interior del país: cuándo dejan de funcionar

Un servicio que demoraba 20 horas y otro que trasladaba pasajeros durante 32, fueron dados de baja. Los detalles y el descargo del gremio.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Una muy mala noticia fue dada por el gremio La Fraternidad, ya que comunicaron que dos importantes trenes de larga distancia dejan de estar operativos. De esta manera, hay dos opciones menos para recorrer el país a un precio económico, ya que la cancelación frenará el servicio de manera definitiva, a pesar de ser muy utilizado.

Los trenes que unen a Buenos Aires con Tucumán y Córdoba quedaron cancelados, en medio de profundos cuestionamientos por parte del gremio La Fraternidad, que representa a los empleados ferroviarios, sobre el manejo de los bienes de Ferrocarriles Argentinos y el futuro del transporte ferroviario en el país.

Cancelaron trenes de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán. Foto: NA

Desde cuándo no funcionarán más los trenes de larga distancia a Córdoba y Tucumán

Los trenes que fueron cancelados ya no funcionan, debido a que se había tomado la medida a finales de septiembre 2025 que no presten servicio. Sin embargo, la confirmación hace que su interrupción sea definitiva.

El sindicato fue quien se encargó de difundir esta noticia, sin escatimar en críticas: “Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán, SE CONFIRMA”, inicia el comunicado de La Fraternidad.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Siguiendo explica que, “lo que, en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego el descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”.

“Así entonces, se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”, concluye antes de cerrar con una frase demoledora: “TODOS LOS ARGENTINOS DEBEMOS DEFENDER LA CONTINUIDAD DE ESTOS SERVICIOS, PORQUE ES DEFENDER NUESTRA SOBERANIA”.

Este enojo tiene que ver con que, mientras países cercanos de la región están trabajando fuertemente en la recuperación de más y mejores servicios de pasajeros, Argentina parece estar yendo en otro sentido.

Viajar en tren por Argentina. Foto: X @TrenesArg

El gremio La Fraternidad denuncia un ataque del Gobierno contra el sistema ferroviario

Teniendo en cuenta que ya fueron eliminados los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, además de los trayectos Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pehuajó, Pinamar, Bahía Blanca y el servicio turístico entre Mercedes y Tomás Jofré, La Banda-Fernández, Rosario-Cañada de Gómez; el gremio asoció la coyuntura presente con etapas previas de recorte ferroviario y expresó que la interrupción de servicios por parte de Trenes Argentinos constituye la prolongación de políticas que dañan a la red nacional.

“El país vivió en los años sesenta el Plan Larkin, que redujo drásticamente los FFCC, y en los noventa la Reforma del Estado, en la que se regalaron Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, Correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA y Gas del Estado. Ahora, siguiendo un modelo que ya fracasó en dos oportunidades, insisten por tercera vez”, escribieron.

El sindicato denunció: “Es la billetera del FMI la que intenta suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metal-mecánicos y petroleros”.